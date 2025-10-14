Topo

Montenegro é favorito para adesão à UE, diz Von der Leyen

14/10/2025 09h34

(Reuters) - Montenegro espera receber investimentos no valor de 3 bilhões de euros, disse o primeiro-ministro Milojko Spajic na terça-feira, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudava o país como um dos favoritos dos Balcãs Ocidentais para adesão à UE.

Von der Leyen, que está visitando a região esta semana para promover um plano de crescimento da UE no valor de 6 bilhões de euros, prometeu ajudar as seis nações dos Bálcãs Ocidentais a formar um mercado comum regional e acelerar o processo de adesão à UE por meio da adesão ao mercado comum europeu.

"O momento geopolítico é agora", disse ela, citando a agressão da Rússia contra a Ucrânia. "Cada nação europeia precisa escolher seu lugar e escolher um lado, e Montenegro já fez sua escolha muito claramente."

Von der Leyen elogiou Montenegro como líder no processo de adesão à UE depois de fechar quatro capítulos de negociação no ano passado e estar no caminho para selar outros cinco capítulos este ano.

"E eu sei que vocês estão determinados a fechar todos os capítulos no próximo ano e a se tornar... o 28º até '28", disse ela em uma coletiva de imprensa realizada com Spajic, referindo-se à expectativa dele de que Montenegro se torne o 28º Estado membro da UE até 2028.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic)

