Topo

Notícias

Ministro das Finanças do Japão pede adequação de estratégia econômica para era da inflação

14/10/2025 07h43

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Japão precisa apresentar uma nova estratégia econômica que se adeque à situação atual, em que a inflação tornou-se uma preocupação em vez da deflação, ao contrário dos tempos das políticas de estímulo "Abenomics", disse o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, nesta terça-feira.

"Não é preciso dizer que a situação mudou", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular quando perguntado sobre sua opinião a respeito das políticas que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe implantou em 2013.

As medidas foram uma combinação de afrouxamento monetário ousado, política fiscal flexível e reformas que ajudaram a economia a escapar de mais de uma década de deflação, mas aumentaram a enorme dívida do governo.

"A inflação, e não a deflação, tornou-se um desafio para nós agora. Em vista disso, acredito que seja necessário desenvolver políticas apropriadas para as circunstâncias atuais", disse ele.

Os comentários de Kato foram feitos no momento em que se espera que a recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, conhecida por seu firme apoio ao Abenomics, adote políticas reflacionárias.

A escolha de Takaichi como a nova líder do partido governista na semana passada reduziu as expectativas do mercado em relação a um aumento da taxa de juros no curto prazo, elevando as ações e enfraquecendo o iene.

Questionado sobre a fraqueza do iene, Kato reiterou que o governo monitorará minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado cambial.

"Temos visto movimentos rápidos na direção de um iene mais fraco desde a semana passada", disse Kato. "É importante que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos", acrescentou.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência