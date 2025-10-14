Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel

Por Lovasoa Rabary e Tim Cocks

ANTANANARIVO (Reuters) - Os militares de Madagascar assumiram o controle da ilha no Oceano Índico, disse um coronel do Exército na terça-feira, depois que o presidente Andry Rajoelina fugiu para o exterior durante um impasse com manifestantes liderados por jovens e forças de segurança.

"Tomamos o poder", afirmou o coronel Michael Randrianirina, que liderou um motim de soldados que se juntaram aos manifestantes anti-governo da Geração Z, na rádio nacional.

Randrianirina acrescentou que os militares estavam dissolvendo todas as instituições, exceto a câmara baixa do Parlamento ou Assembleia Nacional, que votou pelo impeachment de Rajoelina minutos antes.

Em um dia de turbulência para a nação do leste da África, o líder de 51 anos tentou dissolver a assembleia por decreto.

Apesar de ter saído em um jato militar francês, Rajoelina se recusa a renunciar, desafiando semanas de protestos da Geração Z exigindo sua renúncia e deserções generalizadas no Exército.

A presidência não reagiu imediatamente aos comentários de Randrianirina, mas disse anteriormente que a reunião da assembleia era inconstitucional e, portanto, qualquer resolução seria "nula e sem efeito".

Rajoelina afirmou que se mudou para um local seguro devido a ameaças à sua vida. Uma autoridade da oposição, uma fonte militar e um diplomata estrangeiro disseram à Reuters que ele havia fugido do país no domingo a bordo de um avião militar francês.

AUMENTO DAS MANIFESTAÇÕES

As manifestações começaram no país em 25 de setembro por causa da escassez de água e energia e rapidamente se transformaram em uma revolta por causa de queixas mais amplas, incluindo corrupção, má governança e falta de serviços básicos.

A raiva refletiu os recentes protestos contra as elites governantes em outros lugares, incluindo Nepal e Marrocos.

Nesta terça-feira, na Praça 13 de Maio, em Antananarivo, ao longo da rua principal ladeada por palmeiras e edifícios coloniais franceses, milhares de manifestantes dançaram, marcharam, cantaram e agitaram faixas, colocando Rajoelina como um fantoche francês devido à sua dupla cidadania e ao apoio do antigo colonizador de Madagascar.

Muitos estavam agitando bandeiras de Madagascar e a característica faixa de protesto da Geração Z, com uma caveira, da série de anime japonesa "One Piece".

Em um determinado momento, Randrianirina subiu ao palco e perguntou: "Vocês estão prontos para aceitar uma tomada militar?", recebendo aplausos de aprovação da multidão.

Anteriormente, o presidente francês Emmanuel Macron havia dito que a ordem constitucional deveria ser preservada e que, embora a França entendesse as queixas dos jovens, elas não deveriam ser exploradas pelas facções militares.

(Reportagem de Lovasoa Rabary e Tim Cocks em Antananarivo e Giulia Paravicini em Nairóbi)