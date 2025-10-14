Michelin corta projeção anual após tarifas dos EUA e queda de vendas na América do Norte

A Michelin cortou sua previsão anual, citando o agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas dos EUA e uma forte queda nas vendas na América do Norte.

A fabricante francesa de pneus disse na segunda-feira (13) que decidiu reduzir seu guidance antes da publicação dos números de vendas do terceiro trimestre, em 22 de outubro, que não atenderão às suas previsões de julho.

As vendas em seu negócio na América do Norte caíram quase 10% no terceiro trimestre, disse a Michelin. Fora da região, a empresa alcançou crescimento de volume anual no período.

A Michelin agora espera que o lucro operacional do segmento a taxas de câmbio constantes fique entre 2,6 bilhões e 3 bilhões de euros, em comparação com uma estimativa anterior de mais de 3,4 bilhões de euros.

O fluxo de caixa livre antes de fusões e aquisições deve variar entre 1,5 bilhão e 1,8 bilhão de euros para o ano, em comparação com uma previsão anterior de 1,7 bilhão de euros. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.