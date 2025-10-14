Messi lança seu próprio torneio de promessas do futebol em Miami

O astro argentino Lionel Messi anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento em dezembro de um torneio de jovens promessas em Miami, a Messi Cup, da qual participarão clubes como Barcelona e Manchester City.

"Finalmente posso contar a vocês que um torneio muito especial para jovens jogadores promissores acontecerá em Miami em dezembro, com a participação de vários dos melhores clubes do mundo", anunciou Messi aos seus 507 milhões de seguidores no Instagram.

"Também haverá muitas outras atividades durante esses dias. Espero que vocês gostem!", acrescentou o craque do Inter Miami.

Em comunicado, o Inter Miami anunciou que será uma das oito equipes de categoria Sub-16 a disputar a Messi Cup.

Outros dois participantes serão argentinos: River Plate e Newell's Old Boys, time de infância de Messi.

Cinco clubes europeus também estarão no torneio: Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Chelsea.

A competição terá 18 jogos, que serão disputados entre 9 e 14 de dezembro no centro esportivo do Inter Miami, em Fort Lauderdale (Flórida).

A final será no Chase Stadium, casa do time de Miami, com capacidade para 22 mil espectadores.

"Mais que um torneio, é uma série de eventos eventos ao vivo e uma plataforma digital que funde esporte, cultura e inovação", disse o Inter.

"Sua missão é gerar valor a longo prazo: para os atletas que constroem seu futuro, para as comunidades unidas pela paixão pelo jogo e para as marcas que procuram parcerias verdadeiras e duradouras na nova era do futebol", acrescentou o clube.

A Messi Cup será organizada pela 525 Rosario, produtora esportiva e de entretenimento fundada no ano passado pelo astro argentino.

De acordo com seu site, o torneio tem a intenção de se expandir além de Miami com fases de classificação e futuras edições em outras cidades anfitriãs.

"A Messi Cup é o ponto de encontro entre o futebol de hoje e os jogadores do amanhã", destacou em comunicado Tim Pastore, CEO da 525 Rosario.

