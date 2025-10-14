Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32,9 milhões; confira dezenas

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 2927 da Mega-Sena.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 11-27-34-55-56-58.

O prêmio é de R$ 32.986.238,51.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.795, 09/11/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 201,9 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi

apostas vencedoras; premiação total: 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.878, 21/6/2025; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 127 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 6), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 42), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Se você desembolsar R$ 48 mil e jogar 16 números, terá uma chance em 6.252; com 17 números e R$ 74,2 mil investidos, você tem uma chance em 4.045; com 18 números você paga mais de R$ 111,3 mil e tem uma chance em 2.697; com 19 números desembolsa mais de R$ 162,7 mil e sua chance será uma em 1.845; e com 20 números você paga o valor máximo de R$ 232,5 mil e tem uma chance em 1.292.

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 18 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 7. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

Tem mais dúvidas? Confira as respostas às perguntas mais frequentes sobre a Mega-Sena.