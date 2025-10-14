Mal nas Eliminatórias, Suécia demite técnico Jon Dahl Tomasson

O técnico dinamarquês Jon Dahl Tomasson, que estava no cargo desde fevereiro do ano passado, foi demitido do comando da seleção da Suécia nesta terça-feira (14), um dia depois da terceira derrota da equipe em quatro jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os suecos ocupam a lanterna do Grupo B das Eliminatórias com apenas um ponto, e na última rodada dupla perderam para Kosovo (1 a 0, na segunda-feira) e Suíça (2 a 0, na sexta-feira passada).

"O time não obteve os resultados que esperávamos", declarou em comunicado o presidente da Associação Sueca de Futebol (SvFF), Simon Åström.

A Suécia "ainda tem uma oportunidade de chegar à repescagem em março e nossa responsabilidade é garantir que tenhamos as melhores condições possíveis para irmos à Copa do Mundo", acrescentou Åström.

"Isso passa por uma nova liderança, com um novo técnico para a seleção", concluiu o dirigente.

Apesar de contar com dois dos melhores atacantes da Premier League, Viktor Gyokeres (Arsenal) e Alexander Isak (Liverpool), a Suécia não conseguiu marcar gols em seus últimos três jogos.

As chances de terminar na segunda colocação do grupo para ter acesso à repescagem em março são ínfimas, mas os suecos ainda mantêm as esperanças de irem à Copa por terem terminado na liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa, na divisão C.

