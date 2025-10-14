Topo

Mais de 72 horas à deriva: grupo de pescadores é resgatado após três dias no mar

São Paulo, 14

14/10/2025 20h34

Cinco pescadores ficaram mais de três dias em cima de boias no mar até serem resgatados após um naufrágio perto do município de Vigia, litoral do Pará, a cerca de 160 km de Belém. De acordo com a Marinha, o resgate aconteceu na segunda-feira, 13.

Por volta das 8h de segunda, os pescadores foram avistados por tripulantes do navio petroleiro "Champion Pomer", de bandeira das Ilhas Marshall, que realizou o resgate e acionou a Marinha.

Um dos pescadores, de 38 anos, estava em estado de desidratação severa e precisou ser socorrido de helicóptero pela Marinha. Ele foi levado para Belém e permanece em observação no hospital. Outros quatro homens, com idades entre 36 e 43 anos, foram levados até a capital paraense por um navio-patrulha.

Segundo a Marinha, o barco pesqueiro havia saído de São João de Pirabas (PA) na manhã de quinta-feira, 9, com seis homens a bordo. Um deles teve problemas de saúde e desembarcou poucas horas depois, em Maracanã (PA). Os demais seguiram viagem até que, por volta das 20h, a embarcação emborcou (quando inclina demais ou tomba) com a força das ondas.

No domingo, 12, pela manhã, a Marinha recebeu uma informação de que uma embarcação emborcada tinha sido avistada por outros pescadores, mas não havia tripulantes. Após isso, a Marinha iniciou uma operação no local e enviou mensagem de socorro para os navios mercantes da área.

O navio "Champion Pomer", que localizou os pescadores brasileiros, tinha saído Porto de Vila do Conde, no Pará, com destino aos Estados Unidos.

