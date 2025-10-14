Topo

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), na Itália - Ricardo Stuckert / PR - 13.out.2025
O presidente Lula e a primeira-dama, Janja, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), na Itália Imagem: Ricardo Stuckert / PR - 13.out.2025
Janaina Cesar

Colaboração para o UOL, em Roma

14/10/2025 08h42

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cumpre, a partir de hoje, uma série de compromissos em Roma durante o Fórum Mundial da Alimentação, que segue até sexta-feira, a convite da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O que aconteceu

Lula (PT) retornou ontem ao Brasil. O presidente ficou por dois dias na capital italiana (chegou no domingo pela manhã e voltou ontem à noite, horário local). Lula e Janja encontraram o papa Leão 14, no Vaticano, participaram juntos do primeiro dia do evento da FAO.

Janja permanece na capital italiana para encontros e painéis promovidos pela FAO. Os temas abordados são combate à fome, empoderamento de mulheres e jovens e sustentabilidade dos sistemas agroalimentares.

A primeira-dama continuará hospedada na Embaixada do Brasil. O local fica no histórico Palácio Pamphilj, na Piazza Navona — um edifício barroco do século 17 que é casa da diplomacia brasileira desde 1920. O prédio passa atualmente por um processo de restauro.

A agenda de Janja em Roma

De terça a sexta, a primeira-dama participa de cerca de dez atividades oficiais. O eixo central de sua participação será a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada por Lula durante a presidência brasileira do G20 e que vem sendo promovida por Janja em fóruns internacionais.

Janja participa dos seguintes eventos, segundo sua assessoria:

  • Hoje: painéis "Empoderando agricultores e pequenas e médias empresas contra choques climáticos", "Redefinindo futuros: jovens e mulheres dando forma aos sistemas alimentares" e "Dando escala à resposta climática através de sistemas alimentares";
  • Amanhã: debates "Aprofundando a cooperação internacional na redução da pobreza para avançar na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" e "O caso do investimento de empresas em mulheres e jovens em sistemas agroalimentares: impulsionando produtividade e lucratividade";
  • Quinta-feira: comemoração pelos 80 anos da FAO, com a celebração do Dia Mundial da Alimentação, que contará também com a presença do papa Leão 14;
  • Sexta-feira: sessão de encerramento do Fórum Mundial da Alimentação.

O Fórum Mundial da Alimentação é considerado o principal evento anual da FAO. Reúne governos, organizações internacionais, sociedade civil e setor privado para debater caminhos de transformação dos sistemas alimentares. A edição deste ano celebra os 80 anos da instituição.

Decreto aumentou poder de Janja

Decreto do governo prevê que Janja deve ser atendida pelo gabinete de Lula. Com a decisão, o presidente colocou à disposição da primeira-dama os serviços do Gabinete Pessoal da Presidência da República, segundo notícia publicada pela Folha no sábado. O órgão ajuda na organização da agenda e do cerimonial, no recebimento e resposta de correspondências, na formulação dos pronunciamentos, na formação do acervo privado, na gestão da coleção artística sob responsabilidade da Presidência e na preservação e adequação dos palácios e residências utilizadas pelo chefe do Executivo.

Decreto alterou legislação de 2023 a respeito da composição e das funções do gabinete: acrescentou que ele deve também "apoiar o cônjuge de Presidente da República no exercício das atividades de interesse público". É mais um capítulo ao debate sobre a participação de Janja na rotina do governo e nas agendas de Lula, entendida por opositores e também por parte de aliados do próprio presidente como excessiva.

Oposição tenta derrubar decreto de Lula. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou ontem um projeto para derrubar o decreto assinado em agosto pelo presidente. Sóstenes argumenta que o decreto "cria uma estrutura financiada com dinheiro público para 'atender' a primeira-dama que não tem cargo público, não foi eleita e só sabe gastar o dinheiro dos brasileiros".

Gleisi defendeu Jania e disse que decreto não é um privilégio. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse que a decisão visa amparar o trabalho de representação já realizado pela primeira-dama. "Primeiro que não é privilégio e segundo que não é um aumento [dos direitos]. O decreto está só reproduzindo o parecer da Advocacia-Geral da União, de que a primeira-dama, pelo status que tem, por ser a companheira do presidente, tem um papel político também, de representação, e precisa de condições de ter esse papel", afirmou Gleisi, em entrevista ao SBT News.

