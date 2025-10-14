Em artigo sobre as causas da insegurança alimentar ainda presente em vastas populações do planeta, publicado em uma dezena de jornais de diversas regiões do mundo, na segunda-feira (13), o presidente Lula classifica a fome como um problema político.

"A existência da fome é uma escolha política. A fome não é uma condição natural da humanidade, nem é uma tragédia inevitável: ela é fruto de escolhas de governos e de sistemas econômicos que optaram por fechar os olhos para as desigualdades", escreveu Lula. No texto, o presidente também comemora a queda nos números da fome no Brasil, neste seu terceiro mandato.

"Libertamos da fome 26,5 milhões de brasileiros desde o início de 2023. Além disso, o Brasil saiu, pela segunda vez, do 'Mapa da Fome' (?) ao qual não teria retornado se as políticas iniciadas nos meus primeiros governos (2003-2010) e da Presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) não tivessem sido abandonadas". Trecho do artigo de Lula publicado em jornais de diversos países

As afirmações de Lula configuram uma obviedade, mas nem por isso ele deixa de estar certíssimo.

Estudos e mais estudos já comprovaram que a produção de calorias necessárias para a manutenção saudável da população global foi atingida por volta de 1970, com excedentes crescentes nestes últimos 50 anos. Se há alimentos suficientes, a ainda existência de 650 milhões de seres humanos passando fome, pouco menos de 10% da população mundial, é o óbvio resultado de decisões políticas que não conferem prioridade máxima e absoluta ao atendimento da primeira de todas as necessidades humanas.

Desde que a chamada "revolução verde", dos anos 1960, propiciou um aumento exponencial na produtividade agrícola, o "x" da questão da fome no mundo passou a se concentrar nos problemas de acesso aos alimentos. Os problemas de acesso, por sua vez, se localizam em falhas de mercado, que permitem manipulação de preços e resultam em desequilíbrios na distribuição da produção.

É notável a queda do número de pessoas que saíram da situação de insegurança alimentar severa — um eufemismo para fome —, nos últimos 50 anos. A combinação de uma dinâmica mais eficiente de mercados com programas sociais de fornecimento de alimentos a grupos vulneráveis promoveu um recuo de mais de 50% na população faminta no mundo. De 40% do total de habitantes do planeta — cerca de 1,5 bilhão de pessoas — em 1970, para menos de 10%, nos dias atuais. Mas ainda são imensas e inaceitáveis as manchas de áreas com seres humanos famintos.

Para eliminar esse maior flagelo humano, é preciso, porém, reforçar a adoção de políticas públicas que interliguem a oferta de alimentos aos que deles necessitam para sobreviver, compensando a dificuldade de acesso aos mercados.

Traduzindo: a fome só será debelada se os necessitados tiverem acesso a rendas mínimas para adquirir alimentos em quantidade e qualidade suficientes para suprir as exigências de ingestão diárias de calorias para uma vida saudável, a partir de uma regulação também mínima de mercados, em que programas públicos eficientes de incentivo à produção, armazenagem e distribuição de alimentos.

Não é por coincidência que, nos contingentes em situação de insegurança alimentar severa, predominem domicílios mais pobres, com dependentes menores de idade, chefiados por pretos, indígenas e mulheres. Pobreza e desigualdades, principalmente de renda, que atingem as populações socialmente mais vulneráveis, estão na base do problema.

Levantamento recente do Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades), divulgado também na segunda-feira (13), foi mais um que evidenciou "associações entre a insegurança alimentar, a concentração de renda e as desigualdades que com ela se interseccionam."

Também não é coincidência que a insegurança alimentar severa tenha voltado a aumentar no Brasil depois de 2016 e até 2022. A fome havia atingiu seu nível mínimo histórico em 2013, quando ainda afetava 2,8% dos domicílios brasileiros. Mas voltou a recrudescer e bateu em 4,6% dos lares em 2018, seguindo-se uma explosão, com a fome atingindo 10% dos domicílios em 2020, ano da eclosão da pandemia de covid-19, e avançando até 15% do total de lares em 2022, de acordo com levantamentos da Rede Penssan, ONG que de dedica a pesquisas sobre segurança alimentar.

No período dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, programas de incentivos à agricultura familiar e de distribuição de alimentos foram abandonados ou mantidos em versões restritas, ao lado da ocorrência de distorções no Bolsa Família e descontroles no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Até mesmo ações em paralelo, que concorrem para o combate à fome, como o programa de cisternas no semi-árido nordestino, foram reduzidas ao mínimo, quando não abandonadas, no período Temer-Bolsonaro. Sem falar em medidas de impacto negativo nos preços dos alimentos, como a redução a zero dos estoques reguladores, tradicionalmente mantidos pelo governo.

Os dados agora conhecidos de redução da fome no Brasil evidenciam os efeitos rápidos da retomada de programas de aquisição de alimentos pelo governo, incluindo os específicos destinados à alimentação escolar, ao lado de revisões nos critérios de habilitação para o Bolsa Família e de inscrições no CadÚnico.

Embora o recuo nos indicadores de insuficiência alimentar seja significativo, a fome — ou pelo menos a incerteza alimentar — ainda condena milhões de cidadãos a uma vida menos saudável e produtiva, concentrando-se agora nos grupos mais vulneráveis entre os vulneráveis.

Persistir no combate à fome é missão insubstituível de qualquer governo, em qualquer parte do mundo. Mas ainda mais no Brasil, que é um dos campeões no fornecimento de alimentos ao mundo.

