Lucro do Goldman Sachs supera estimativas com apoio de banco de investimento

Por Ateev Bhandari e Saeed Azhar

(Reuters) - O Goldman Sachs reportou nesta terça-feira lucro acima das expectativas de Wall Street para o terceiro trimestre, apoiado pela divisão de banco de investimento, enquanto uma recuperação dos mercados impulsionou a receita da gestão de ativos de clientes.

A previsão do banco de um ano excepcional para negócios se concretizou, à medida que as empresas retomam os planos de fusões e ofertas de ações.

As comissões no banco de investimento do Goldman Sachs subiram 42%, para US$2,66 bilhões, no trimestre encerrado em 30 de setembro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Analistas esperavam um aumento de 14,3%, de acordo com a estimativa média compilada pela LSEG.

O lucro do banco como um todo somou US$4,1 bilhões, ou US$12,25 por ação, superando as expectativas de Wall Street, de US$11 por ação.

HONORÁRIOS AUMENTAM

O crescimento foi impulsionado por um aumento de 60% nas tarifas de consultoria, enquanto as de subscrição de dívida e ações também aumentaram.

"Os resultados deste trimestre refletem a força da nossa franquia de clientes e o foco na execução de nossas prioridades estratégicas em um ambiente de mercado melhorado", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em comunicado.

"Sabemos que as condições podem mudar rapidamente e, por isso, continuamos focados em uma forte gestão de riscos."

Os volumes globais de fusões e aquisições nos primeiros nove meses do ano ultrapassaram US$3,43 trilhões, com quase 48% nos EUA, de acordo com dados da Dealogic.

O período também registrou o maior volume médio de fusões e aquisições globalmente e nos EUA desde 2015, em linha com a previsão de Solomon na conferência Reuters NEXT do ano passado.

"A máquina do mercado de capitais claramente mudou para uma marcha mais alta, com preços de ações robustos, uma carga regulatória reduzida e a perspectiva de taxas de juros mais baixas provavelmente manterão o ritmo", disse Stephen Biggar, analista bancário da Argus Research.

Os executivos do Goldman têm se mostrado cada vez mais otimistas em relação a negócios nos últimos meses, com Solomon dizendo que em setembro a empresa teve uma das semanas mais movimentadas para IPOs em mais de quatro anos.

GESTÃO DE ATIVOS E PATRIMÔNIO

A receita com gestão de ativos e patrimônio cresceu 17%, para US$4,4 bilhões, marcando o primeiro aumento trimestral deste ano para o segmento. Isso refletiu taxas de administração recordes, bem como receitas de private banking e empréstimos.

O negócio é uma prioridade fundamental para o Goldman, que busca uma receita mais estável com taxas, que compensem a volatilidade em seus negócios de consultoria e negociação.

Os ativos sob supervisão subiram para US$3,45 trilhões, aumentando as taxas de administração em 12%.

O Goldman Sachs reservou US$339 milhões em provisões para perdas de crédito, em comparação com US$397 milhões no ano anterior. As provisões estavam relacionadas principalmente à sua carteira de cartões de crédito.

Os números divulgados nesta terça-feira também mostraram que a receita de negociação de ações do Goldman aumentou 7%, para US$3,74 bilhões. Renda fixa, moeda e commodities somaram US$3,47 bilhões, 17% a mais que no ano anterior.

(Reportagem de Ateev Bhandari em Bengaluru e Saeed Azhar em New York)