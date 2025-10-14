Topo

Notícias

Lewandowski sofre lesão na coxa e desfalca Barça no clássico contra Real Madrid

14/10/2025 12h48

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, informou o clube catalão nesta terça-feira (14), e está fora do clássico contra o Real Madrid no dia 26 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Em comunicado, o Barça não estipulou um prazo de recuperação e se limitou a dizer que o retorno do atacante "dependerá da evolução da lesão".

Segundo a imprensa espanhola, no entanto, o jogador de 37 anos ficará afastado dos gramados por um período de três a seis semanas.

Contra o Real Madrid, o técnico Hansi Flick também não poderá contar com Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi e Dani Olmo, ainda no departamento médico, enquanto Lamine Yamal e Fermín Lópiez voltaram aos treinos nesta semana.

Lewandowski, que estava a serviço da seleção polonesa nesta data Fifa, foi poupado no amistoso contra a Nova Zelândia na última quinta-feira (vitória por 1 a 0), mas jogou e marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Letônia no domingo, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

rsc/mcd/cb/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF

Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso

Ao menos 14 mineiros mortos por inundação de mina no sul da Venezuela (oficial)

Defesas de réus do núcleo 4 isolam acusações da PGR e buscam minimizar a denúncia

A polêmica indicação de Tony Blair à missão de paz em Gaza

Nobel de Economia, Paul Romer diz a brasileiros que não aceitem interferências de big techs

França: primeiro-ministro propõe suspensão da reforma da Previdência para conter crise política

Defesa Civil de Gaza reporta que Exército israelense matou seis pessoas

Algoritmo e IA são terreno fértil para a literatura, diz Mariana Enriquez

O preço da fama: a tragédia e o assédio no cotidiano de São Paulo

Lewandowski sofre lesão na coxa e desfalca Barça no clássico contra Real Madrid