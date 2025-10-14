Aos 28, filho de Lupi assume PDT no Rio e nega 'incômodo' com sobrenome

Leonardo Lupi, filho do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, assumiu aos 28 anos a presidência do diretório municipal do PDT no Rio de Janeiro com a condição de interferência zero do próprio pai e pregando renovação na legenda.

O que aconteceu

Leonardo substitui Augusto Ribeiro, que comandou o PDT na capital por oito anos. Ribeiro o convidou para encabeçar a chapa para não se candidatar pela terceira vez. Nas eleições de 26 de setembro, Lupi filho foi eleito sem adversários.

O novo dirigente partidário diz que a associação ao pai não é um problema. "Não incomoda, traz muito orgulho. Meu pai foi braço direito de [Leonel] Brizola."

Lupi pai está envolvido nas investigações de fraudes do INSS. Ele estava à frente do Ministério da Previdência Social durante a operação da PF que desarticulou u a quadrilha que roubou R$ 6,3 bilhões de aposentados. O escândalo, que ainda está sob investigação, levou à sua queda dias depois da operação.

Leonardo começou no partido como funcionário no gabinete da então deputada estadual Martha Rocha (PDT-RJ), em 2019. Ele também trabalhou na campanha dela para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2020, e na coordenação da campanha presidencial de Ciro Gomes no estado, em 2022. Hoje, Leonardo é subsecretário municipal de Assistência Social do Rio, pasta que é chefiada por Martha Rocha.

Leonardo Lupi começou a trabalhar para o partido em 2019 Imagem: Divulgação/PDT

Colega de partido diz que, no começo, filho de Lupi não se "interessava muito por militância partidária". "No discurso [de vitória no diretório municipal], ele falou da ausência do pai dele, que era dedicado 110% ao partido. Ele tinha isso: 'Se entrar na política, vou fazer diferente do meu pai'."

Para Ribeiro, era necessário alguém com "perfil mais jovem" para comandar o diretório. "Incentivei muito, porque ele [Leonardo] tem uma visão política muito centrada e milita em muitos movimentos dentro do partido, como LGBTQIA+ e direitos humanos"", disse. "É uma liderança que vinha despontando dentro do PDT, que surge e alia os valores históricos do trabalhismo com as pautas mais recentes."

Um dos principais argumentos para convencer Leonardo a concorrer à presidência do partido foi a não interferência do pai. Tanto que o ex-ministro não fez nenhuma indicação no diretório municipal — mesmo sendo presidente do diretório nacional.

23/04/2025 - Escândalo das fraudes no INSS derrubou Carlos Lupi do Ministério da Previdência Social Imagem: Antonio Cruz/Agência Brasil

Apesar de dizer ter orgulho do pai, Leonardo afirma que seu desejo é ter marca própria e personalidade na política. "Mas respeitando esse legado que o PDT representa. Acho natural que as pessoas façam associação [com Carlos Lupi]. O PDT não pode ficar para trás na renovação da política."

Seguindo o caminho do pai na política, Leonardo seria "mais ponderado", segundo o ex-presidente do partido no Rio. "O Carlos é muito mais sanguíneo. O Leonardo é um cara mais cerebral. Só faz as coisas com certeza. Tem que planejar."

'Brizolismo' presente

Mirando renovação sem deixar o "brizolismo" de lado, Leonardo será um dos responsáveis pela missão de aumentar a bancada no legislativo estadual e federal. Na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), o partido tem apenas um deputado. Na Câmara, dos 16 deputados em exercício pelo partido, apenas dois são do Rio.

Leonardo analisa que houve resgate do "brizolismo" nas últimas eleições no Rio. Cita tanto a campanha de Martha Rocha, em 2020, quanto a de Rodrigo Neves (PDT-RJ) ao governo do estado, em 2022. "Temos um resgate da figura do Brizola como último bom governador do Rio. Para quem criticava o Brizola, hoje existe uma justiça histórica."

Brizola foi governador do Rio duas vezes, de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994. Gaúcho, antes foi governador do Rio Grande do Sul (1959 e 1963 ), além de ter ocupado outros cargos eleitos. O fundador do PDT morreu em 2004, aos 82 anos.

Como presidente municipal da sigla, Leonardo afirma que preferiu sair dos bastidores após entender que há uma "demanda da sociedade" por renovação. "Vemos figuras como Nikolas Ferreira (PL-MG), João Campos (PSB-PE) e Tabata Amaral (PSB-SP). É uma demanda da sociedade por renovação. Não podemos ficar presos ao saudosismo. Houve uma renovação de 40% do diretório municipal. Tenho esse compromisso com renovação."

Mesmo assim, ele afirma que nunca teve "desejo de ser protagonista". "Nunca tive interesse de sentar na janela por ser filho do Carlos Lupi. Sempre me coloquei à disposição para cooperar."