'Leão Banguelo', líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP

Um homem de 49 anos, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, foi preso nesta segunda-feira, 13, em uma chácara na zona rural da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo.

O suspeito não teve o nome informado, mas, segundo a Polícia Civil, é conhecido pelo apelido de "Leão Banguelo", disciplina geral do PCC na Baixada e responsável por "execuções e justiçamentos" paralelos na região. A defesa dele não foi localizada.

A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Santos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, "Leão Banguelo" foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência policial que tinha como objetivo identificar os envolvidos em atentados contra policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

A chácara onde ele foi encontrado fica na Estrada Barra do Una, no bairro Guaraú.

Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção, que serão analisados pela perícia técnica.

"Leão Banguelo" foi levado a uma unidade policial e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.