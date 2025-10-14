Lara Lima conquista bronze no Mundial de halterofilismo paralímpico

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 14, 2025

"Eu sinto que esse bronze tem um gosto diferente. Até a segunda tentativa, estávamos na briga pela prata. Infelizmente não foi, mas me dediquei bastante. Não foi da forma que queria, mas a tendência é melhorar cada vez mais. Queríamos estar no pódio e conseguimos", declarou a mineira.

O bronze de Lara Lima é a segunda medalha do Brasil na atual edição da competição, após a prata conquistada, na última segunda-feira (13), pela paulista Mariana D'Andrea na categoria até 73 quilos.