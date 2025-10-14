Juros futuros avançam com dólar em dia de aversão ao risco no exterior

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta terça-feira, 14, em sintonia com o fortalecimento do dólar, em dia de aversão ao risco no exterior, por conta da tensão comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, os investidores assimilam os dados da pesquisa de serviços, que em agosto mostrou alta de 0,1%, superando a mediana das estimativas, que apontavam para estabilidade no período.

Os investidores também aguardam a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala em sessão no Senado sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda.

No exterior, o destaque ficará por conta do discurso que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará à tarde, sobre política monetária e perspectivas econômicas. Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,020%, ante 14,005% do ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,450%, contra 13,391% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,610%, de 13,539% da véspera.