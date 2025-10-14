Topo

Notícias

Juros futuros avançam com dólar em dia de aversão ao risco no exterior

São Paulo

14/10/2025 10h02

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta terça-feira, 14, em sintonia com o fortalecimento do dólar, em dia de aversão ao risco no exterior, por conta da tensão comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, os investidores assimilam os dados da pesquisa de serviços, que em agosto mostrou alta de 0,1%, superando a mediana das estimativas, que apontavam para estabilidade no período.

Os investidores também aguardam a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala em sessão no Senado sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda.

No exterior, o destaque ficará por conta do discurso que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará à tarde, sobre política monetária e perspectivas econômicas. Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,020%, ante 14,005% do ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,450%, contra 13,391% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,610%, de 13,539% da véspera.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quadro das previsões econômicas do FMI

Bolívia em crise elegerá presidente entre dois candidatos de direita

FMI eleva crescimento global para 2025 graças ao 'modesto' impacto comercial nos EUA

Israel libera primeira parte de corpos palestinos para Gaza

IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3% maior ante 2024

Estilista Maria Grazia Chiuri (ex-Dior) é nomeada diretora-criativa da Fendi

Trump diz que solução de dois Estados para paz entre Israel e palestinos ainda está em aberto

Grãos: venda da safra de soja 2024/25 em MT atinge 95,70%, diz Imea

Estudo mostra relação de criminosos com morte de líderes políticos no Rio

Quem é a mulher que morreu em MG após comer planta tóxica que parece couve

ONU e Cruz Vermelha pedem abertura de todas as passagens fronteiriças em Gaza