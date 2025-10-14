Topo

Notícias

JPMorgan lucra mais que o esperado no 3º trimestre, mas também amplia provisões

São Paulo

14/10/2025 08h20

O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 14,39 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 12% maior do que o ganho de US$ 12,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 14.

O lucro diluído por ação do maior banco dos EUA no período foi em US$ 5,07, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,85.

A receita do JPMorgan teve avanço anual de 9% no trimestre, a US$ 46,43 bilhões, e as provisões para perdas de crédito também mostraram expansão de 9%, para US$ 3,4 bilhões.

Às 8h (de Brasília), a ação do JPMorgan caía 0,2% nos negócios do prè-mercado de Nova York.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência

Primeiro-ministro francês apresenta projeto de orçamento antes de discurso crucial

Fim da guerra, começo da incerteza