JPMorgan eleva previsão de receita de juros após lucro superar estimativas

Por Manya Saini e Nupur Anand

(Reuters) - O JPMorgan Chase aumentou nesta terça-feira sua previsão anual para a receita líquida de juros (NII), depois que o forte desempenho em seus negócios de trading e banco de investimento ajudou a superar as expectativas de lucro do terceiro trimestre.

O banco apurou um lucro de US$5,07 por ação no último trimestre, superando confortavelmente as estimativas dos analistas de US$4,84 por ação.

"Embora tenha havido alguns sinais de desaceleração, particularmente no crescimento de empregos, a economia dos EUA permaneceu resiliente em geral", disse o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon, em um comunicado.

"No entanto, continua a haver um grau elevado de incerteza decorrente de condições geopolíticas complexas, tarifas e incerteza comercial, preços elevados de ativos e o risco de inflação persistente", acrescentou.

O JPMorgan também revisou sua previsão de receita de juros (NII) para o ano para aproximadamente US$95,8 bilhões, em comparação com uma estimativa anterior de US$95,5 bilhões. A estimativa já havia sido elevada em julho.

Projeções de analistas compiladas pela LSEG apontavam US$95,4 bilhões.

No terceiro trimestre, a NII subiu 2%, para US$24,1 bilhões. Para o quarto trimestre, a expectativa é de alcance US$23,5 bilhões, excluindo os mercados.

O banco espera uma NII, excluindo mercados, de US$95 bilhões em 2026, impulsionada pelo crescimento do balanço patrimonial e parcialmente compensada pelo impacto de juros mais baixos.

OPERAÇÕES DE WALL STREET SE DESTACAM

Os negócios corporativos aumentaram bastante neste ano após uma breve desaceleração em abril, à medida que as empresas buscam tirar vantagem do mercado de ações em expansão.

As taxas de banco de investimento do JPMorgan aumentaram 16% no terceiro trimestre. Enquanto isso, a receita de trading também disparou em um momento de incerteza econômica.

A receita da divisão de mercados, que inclui negociações de ações e renda fixa, aumentou 25%, para US$8,9 bilhões, um recorde no terceiro trimestre, superando em muito uma estimativa anterior.

A receita do trading de ações saltou 33%, para US$3,3 bilhões no terceiro trimestre, enquanto a de renda fixa aumentou 21%, para US$5,6 bilhões, impulsionada em grande parte pela maior receita em juros, crédito e produtos securitizados.

Olhando para o futuro, a incerteza sobre as taxas de juros e a paralisação do governo dos EUA em andamento podem reacender a volatilidade do mercado, beneficiando as mesas de operações de Wall Street.

A receita geral do banco aumentou 9%, para US$47,1 bilhões no trimestre.

(Reportagem de Manya Saini em Bengaluru e Nupur Anand em Nova York)