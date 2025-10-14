Topo

Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe

São Paulo, 14

14/10/2025 18h44

Um jovem de 22 anos forjou o próprio sequestro para tentar conseguir dinheiro da mãe, que mora na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado na quarta-feira, 8, e está sendo investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mãe do rapaz, de 46 anos, procurou a delegacia para relatar que o filho havia saído de casa para trabalhar, mas não chegou ao local de serviço. Ela então recebeu mensagens de supostos sequestradores exigindo uma quantia em dinheiro para libertar o jovem. A SSP não informou o valor solicitado.

Durante a investigação, os agentes da Polícia Civil descobriram que o jovem estava em um endereço em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital. No local, os policiais constataram que ele havia forjado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da mãe.

O motivo para ele pedir o dinheiro também não foi informado pela secretaria. O caso, que continua sendo investigado, foi registrado pela polícia como estelionato, que tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.

