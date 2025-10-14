Itália vence Israel (3-0) em ambiente tenso e garante pelo menos repescagem para Copa de 2026

Em um ambiente tenso, a Itália bateu Israel por 3 a 0 nesta terça-feira, em Udine, e conseguiu a quarta vitória consecutiva nas Eliminatórias europeias, garantindo pelo menos a participação na repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Os italianos abriram 2 a 0 com dois gols de pênalti do atacante Mateo Retegui (45'+2 e 74'), antes de Gianluca Mancini fechar o placar nos acréscimos (90+3').

Antes do jogo, uma manifestação pró-palestina reuniu milhares de pessoas pacificamente nas ruas de Udine.

Mas alguns incidentes foram registrados quando manifestantes tentaram ultrapassar as barreiras instaladas pela polícia para marchar em direção ao estádio.

Os policiais utilizaram jatos de água para conter os distúrbios, nos quais várias pessoas foram detidas, segundo a Agência AGI.

Uma jornalista do canal Rai ficou ferida na cabeça durante os confrontos, mas está fora de perigo, ainda de acordo com a AGI.

Antes de a bola rolar, o hino israelense foi vaiado por uma parte dos 10 mil espectadores presentes no Bluenergy Stadium.

Com a vitória, a Itália chega a 15 pontos no Grupo I das Eliminatórias, logo atrás da Noruega (18 pontos).

Já garantida pelo menos na repescagem, a tradicional 'Squadra Azzurra' tem chances de conseguir uma vaga direta no Mundial do ano que vem. Para isso, precisa vencer Moldávia e Noruega nos dois últimos jogos, em novembro, e marcar muitos gols para superar o amplo saldo norueguês (+26 contra +10).

jr/pm/dam/cb/am

© Agence France-Presse