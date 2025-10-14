Topo

Notícias

Itália vence Israel (3-0) em ambiente tenso e garante pelo menos repescagem para Copa de 2026

14/10/2025 17h54

Em um ambiente tenso, a Itália bateu Israel por 3 a 0 nesta terça-feira, em Udine, e conseguiu a quarta vitória consecutiva nas Eliminatórias europeias, garantindo pelo menos a participação na repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Os italianos abriram 2 a 0 com dois gols de pênalti do atacante Mateo Retegui (45'+2 e 74'), antes de Gianluca Mancini fechar o placar nos acréscimos (90+3').

Antes do jogo, uma manifestação pró-palestina reuniu milhares de pessoas pacificamente nas ruas de Udine.

Mas alguns incidentes foram registrados quando manifestantes tentaram ultrapassar as barreiras instaladas pela polícia para marchar em direção ao estádio.

Os policiais utilizaram jatos de água para conter os distúrbios, nos quais várias pessoas foram detidas, segundo a Agência AGI.

Uma jornalista do canal Rai ficou ferida na cabeça durante os confrontos, mas está fora de perigo, ainda de acordo com a AGI.

Antes de a bola rolar, o hino israelense foi vaiado por uma parte dos 10 mil espectadores presentes no Bluenergy Stadium.

Com a vitória, a Itália chega a 15 pontos no Grupo I das Eliminatórias, logo atrás da Noruega (18 pontos).

Já garantida pelo menos na repescagem, a tradicional 'Squadra Azzurra' tem chances de conseguir uma vaga direta no Mundial do ano que vem. Para isso, precisa vencer Moldávia e Noruega nos dois últimos jogos, em novembro, e marcar muitos gols para superar o amplo saldo norueguês (+26 contra +10).

jr/pm/dam/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Após 15 anos preso, STJ anula condenação de homem por Crime da 113 Sul

Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda

Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP

OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto com defesa

Mais 4 corpos de reféns foram devolvidos pelo Hamas, diz exército de Israel

Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean

Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe

EXCLUSIVO-Governo Assad moveu secretamente vala comum para encobrir assassinatos, revela Reuters

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral