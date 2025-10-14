Israel identifica corpos de quatro reféns entregues na segunda-feira

Os quatro cadáveres de reféns entregues na segunda-feira pelo movimento islamista palestino Hamas foram identificados, incluindo o do estudante nepalês Bipin Joshi, anunciou o Exército israelense nesta terça-feira.

"Após o processo de identificação pelo Instituto Médico Legal Nacional, os representantes do Exército informaram às famílias de Guy Illouz, Bipin Joshi e outros dois reféns falecidos (...) que seus entes queridos foram repatriados para que sejam enterrados", afirma um comunicado militar.

Illouz foi sequestrado no festival de música Nova, cenário do maior massacre (mais de 370 mortos) executado pelos comandos do Hamas em 7 de outubro de 2023. O nepalês Joshi, estudante de Agricultura, foi sequestrado no kibutz Alumim.

As identidades dos outros dois reféns não foram divulgadas a pedido das famílias, segundo o Exército.

O Hamas ainda mantém em Gaza os restos mortais de outros 24 reféns, que o movimento islamista concordou em entregar a Israel como parte do acordo de cessar-fogo negociado por iniciativa dos Estados Unidos e que entrou em vigor na sexta-feira.

Os corpos dos quatro reféns identificados foram entregues a Israel na segunda-feira pelo grupo islamista palestino por meio do Crescente Vermelho, horas após a libertação dos últimos 20 reféns vivos que permaneciam em cativeiro na Faixa de Gaza.

O Hamas e suas milícias aliadas sequestraram 251 pessoas durante o ataque sem precedentes contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.

Muitos retornaram a Israel em tréguas anteriores.

Em troca do retorno dos últimos 20 reféns vivos, Israel libertou na segunda-feira 1.968 palestinos que estavam detidos em suas penitenciárias.

