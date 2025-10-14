Topo

Israel diz ter aberto fogo contra suspeitos em Gaza, autoridades locais relatam 6 mortos

14/10/2025 07h43

(Reuters) - As Forças Armadas de Israel disseram que abriram fogo na terça-feira para remover uma ameaça representada por suspeitos que se aproximaram de suas forças no norte da Faixa de Gaza, e as autoridades de saúde no enclave afirmaram que pelo menos seis palestinos foram mortos pelo fogo israelense.

Os militares disseram que os suspeitos haviam cruzado um limite para uma retirada israelense inicial sob um plano de cessar-fogo mediado pelos EUA, violando o acordo.

A autoridade de saúde local de Gaza declarou que os militares israelenses mataram seis palestinos em dois incidentes separados no enclave nesta terça-feira.

Na segunda-feira, o Hamas libertou os últimos reféns israelenses vivos de Gaza e Israel enviou para casa ônibus cheios de detidos palestinos sob o acordo de cessar-fogo, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, declarava o fim de uma guerra de dois anos que abalou o Oriente Médio em geral.

(Reportagem de Ahmed Elimam e Tala Ramadan em Dubai e Nidal Almughrabi no Cairo)

