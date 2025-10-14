ISA Energia aprova 20ª emissão de debêntures de R$2,0 bi

(Reuters) - A ISA Energia disse na noite de segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou a realização da 20ª emissão de debêntures, em até duas séries, conforme ata da reunião.

De acordo com o documento, o valor total será de R$2,0 bilhões por meio da emissão de 2 milhões de debêntures, sendo a quantidade de debêntures de primeira e segunda séries definida conforme demanda apurada durante a coleta de investimento.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de doze anos e as debêntures de segunda série terão prazo de vencimento de quinze anos.

Os recursos serão utilizados para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de transmissão elétrica com início em setembro de 2022.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)