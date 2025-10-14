Topo

Notícias

ISA Energia aprova 20ª emissão de debêntures de R$2,0 bi

14/10/2025 06h29

(Reuters) - A ISA Energia disse na noite de segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou a realização da 20ª emissão de debêntures, em até duas séries, conforme ata da reunião.

De acordo com o documento, o valor total será de R$2,0 bilhões por meio da emissão de 2 milhões de debêntures, sendo a quantidade de debêntures de primeira e segunda séries definida conforme demanda apurada durante a coleta de investimento.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de doze anos e as debêntures de segunda série terão prazo de vencimento de quinze anos.

Os recursos serão utilizados para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de transmissão elétrica com início em setembro de 2022.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Devolução de corpos de reféns de Gaza pode levar tempo, diz Cruz Vermelha

China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30

Estados brasileiros registram apagão durante a madrugada

Incêndio atinge comunidade na zona leste de SP e causa bloqueio na Marginal Tietê

O que se sabe sobre apagão que afetou vários estados

CAS mantém exclusão de ginastas israelenses do Mundial da Indonésia

Guerra comercial entre China e EUA se intensifica com novas sobretaxas portuárias

OMS pede atenção urgente à saúde cerebral

Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia e construirá maior centro de IA fora dos Estados Unidos