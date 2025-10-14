Topo

Irã diz que convite de Trump para diálogo é contraditório

14/10/2025 08h07

DUBAI (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã criticou nesta terça-feira o apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao diálogo, acusando Washington de "comportamento hostil e criminoso" após os comentários de Trump ao Parlamento israelense sobre estar pronto para fechar um acordo com Teerã.

Em junho, os EUA se juntaram a Israel para atacar as instalações nucleares iranianas após cinco rodadas de negociações nucleares indiretas com Teerã, que foram paralisadas por questões como o enriquecimento de urânio no país.

Os países ocidentais acusam o Irã de buscar armas nucleares, mas Teerã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins civis.

(Reportagem de Ahmed Elimam)

