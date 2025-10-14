iPhone 15 por menos de R$ 4.000 e mais: veja as melhores ofertas da semana

Quer comprar o que precisa gastando menos? Confira as ofertas que o Guia de Compras UOL selecionou para esta semana na newsletter "Caçadores de Ofertas".

Para começar, encontramos o iPhone 15 custando R$ 3.998, um preço bastante convidativo para esse modelo. Ainda nos eletrônicos, separamos o Samsung Galaxy A06, que está saindo por menos de R$ 610, e um power bank da I2GO por R$ 107,90.

Já entre os itens de casa e cozinha, o destaque é o carrinho organizador com três prateleiras e rodinhas; ele pode ser usado como estante ou fruteira e está saindo por R$ 132,90. Também incluímos um conjunto de copos para bebidas quentes (R$ 33,15) e um jogo de panelas com revestimento cerâmico, que está saindo por R$ 267,58.

Para fechar nossa seleção da semana com itens de beleza, incluímos um secador superestiloso da Gaabor, na cor rosa, que está com 42% de desconto. Também há o sérum antissinais com retinol, da Sallve, que está saindo por R$ 66,13, e o kit Nivea com seis sabonetes, custando R$ 17,57.

Interessou? Confira os detalhes dos produtos a seguir.

Celulares e acessórios

Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas, câmera traseira dupla de 48 MP (ultra wide e principal), câmera de selfie TrueDepth de 12 MP. Vem com chip A16 ultrarrápido e 128 GB de armazenamento interno.

Na cor azul-escuro, temi tela LCD de 6,7 polegadas, câmera traseira dupla (50 MP + 2MP) e frontal de 8 MP. Processador MediaTek Helio G85 e 128 GB de armazenamento. Usa rede 4G.

Possui 2 saídas USB A + 1 entrada/saída USB-C, promete carregar a bateria em 30 minutos. Permite carregar até três dispositivos simultamenamente. Possui display digital que mostra a carga disponível.

Casa e cozinha

Multiuso, com três prateleiras e rodinhas, pode ser utilizado como fruteira, na cozinha, ou estante, no escritório ou banheiro. Medidas: 43 cm largura; 36 cm profundidade; 86 cm altura.

O kit vem com dois copos para servir café ou outra bebida quente. Eles possuem uma parede dupla de vidro que mantém a bebida quente por mais tempo e ainda protege as mãos do calor.

Feitas de alumínio com revestimento antiaderente multicamadas Ecoglide. São compatíveis com fogões a gás, elétricos e de indução. Cabos e alças em braquelite com efeito madeira.

Autocuidado

Na cor rosa, possui três variações de temperatura. Libera íons para controlar pontas duplas e evitar o frizz. Acompanha bocal direcionador e promete baixo nível de ruído. 127V.

Com retinol e niacinamida na composição, promete reduzir a profundidade de rugas e linhas finas, aumentar a firmeza, reduzir manchas e uniformizar a textura da pele do rosto.

Kit com 6 unidades. Proporciona limpeza delicada e suave. Tem fórmula enriquecida com vitaminas e nutrientes do leite para preservar a hidratação natural da pele.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.