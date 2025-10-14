Intercorrência na Linha 2 - Verde do Metrô afeta circulação de trens e lota plataformas

Topo

14/10/2025 10h39

Os trens da Linhas 2 - Verde do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta terça-feira, 14. Segundo usuários, as estações estão lotadas e os passageiros enfrentam dificuldades para conseguir embarcar. O problema reflete também nas linhas de conexão, 1 - Azul e 3 - Vermelha. De acordo com o Metrô, a intercorrência foi provocada pela presença de uma pessoa na via na Estação Sumaré. Nas redes sociais, usuários compartilharam imagens do trem parado e com as luzes apagadas. Plataformas ficaram completamente lotadas por conta da intercorrência.

