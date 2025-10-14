Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Com dois gols de Harry Kane, a Inglaterra venceu a Letônia por 5 a 0 nesta terça-feira (14) e se tornou a primeira seleção europeia a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, os 'Three Lions' alcançaram 18 pontos na liderança do Grupo K das Eliminatórias e, faltando duas rodadas para o fim da competição, não podem mais ser alcançados por seus adversários.

A Inglaterra consegue a classificação com números impressionantes, depois de ter vencido os seis jogos que disputou, com 18 gols marcados e nenhum sofrido.

Os ingleses, finalistas das duas últimas Eurocopas, buscam quebrar um jejum de títulos que vem desde a Copa de 1966, e o desempenho nas Eliminatórias os coloca como um dos favoritos no Mundial do ano que vem.

Contra a Letônia, Anthony Gordon abriu o placar aos 16 minutos e Harry Kane praticamente definiu a partida marcando duas vezes antes do intervalo (44' e 45'+3).

Primeiro, o atacante do Bayern de Munique recebeu na área e bateu firme de esquerda, sem chance de defesa para o goleiro. Depois, fez de pênalti seu 21º gol em 13 jogos disputado nesta temporada entre clube e seleção.

Um gol contra do lateral-direito Maksims Tonisevs (59') e o meia-atacante Eberechi Eze (86') fecharam a goleada inglesa no segundo tempo.

A Inglaterra receberá a Sérvia no dia 13 de novembro e, três dias depois, visita a Albânia, duas seleções que lutam pela segunda posição do grupo, que dá direito à repescagem.

bur-jta/dam/pm/cb/am

© Agence France-Presse