Inflação na Argentina sobe 2,1% na taxa mensal e desacelera a 31,8% na anual em setembro

São Paulo

14/10/2025 17h13

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,1% em setembro ante agosto, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 1,9% em agosto no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 31,8% em setembro, o que representa uma desaceleração ante os 33,6% registrados em agosto.

Na variação acumulada do ano até setembro, a inflação da Argentina ficou em 22%.

O setor que mais subiu no mês foi habitação, água, eletricidade e outros combustíveis (3,1%), impulsionado pelo aumento em aluguel de moradia, seguido pelo setor de educação (3,1%).

Os dois setores com as menores variações no mês foram recreação e cultura (1,3%) e restaurantes e hotéis (1,1%).

