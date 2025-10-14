Topo

Notícias

Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos

14/10/2025 14h07

A maior organização indígena do Equador rejeitou, nesta terça-feira (14), a "operação militar disfarçada" ordenada pelo governo para reprimir seus protestos contra o aumento dos combustíveis que, segundo os povos originários, deixou 21 feridos no norte do país.

Na segunda-feira, um comboio de 100 veículos com pessoal militar e policial viajou de Quito até a província de Imbabura, principal foco das manifestações que começaram em 22 de setembro. Indígenas e camponeses protestam contra a eliminação do subsídio ao diesel, que eleva o custo de vida em um país onde a pobreza é de 41% nas áreas rurais.

O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias. A organização indígena Conaie chamou essa ação de "operação militar disfarçada".

"As Forças Armadas lançaram gás lacrimogêneo por ar e terra, afetando residências e mulheres, jovens, idosos e crianças", denunciou a Conaie.

Os confrontos de segunda-feira deixaram "ao menos 21 pessoas feridas, incluindo uma mulher com impacto na cabeça e 4 detidos", acrescentou.

Em setembro, um indígena morreu devido a disparos militares, de acordo com a organização.

Este é o segundo comboio que o governo envia a Imbabura. Segundo Noboa, por trás dos protestos há grupos "terroristas", e ele sustenta que as manifestações não são pacíficas.

No terceiro dia de protestos, o presidente entrou em Imbabura e a caravana foi atacada com paus e pedras. Para o general reformado Luis Altamirano, essa ação foi um erro porque Noboa havia sido alertado sobre o risco.

"Há recomendações de caráter operacional que podem não agradar ao presidente", mas "é responsabilidade da segurança presidencial alertar o mandatário de que por aqui ele não pode ir", disse Altamirano à AFP.

A caravana presidencial também foi atacada em Cañar (sul). O governo classificou o ato como "tentativa de assassinato" e alegou que houve disparos, sem apresentar provas.

Especialistas afirmam que os avanços do presidente em zonas de risco visam reforçar o caráter violento dos manifestantes e a impossibilidade de negociar.

Em setembro, as comunidades de Imbabura detiveram 17 militares durante três dias. Os protestos têm sido replicados com menor intensidade em outras províncias.

A imprensa também denuncia excessos das forças públicas durante a cobertura. A ONG Fundamedios registrou 46 agressões contra comunicadores, a maioria por parte de policiais.

pld/lv/dga/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Terremoto de magnitude 5,6 atinge região de Tarapacá no Chile, diz EMSC

PF prende contador do tráfico de cocaína para a Europa que movimentou R$ 313 milhões

Israel diz à ONU que só permitirá entrada de metade dos caminhões de ajuda em Gaza

Deputada estadual pede ao MP suspensão dos pedágios free flow em São Paulo

Instagram vai filtrar mais conteúdos em contas de adolescentes

Israel segura ajuda a Gaza até que Hamas entregue corpos de reféns

Trump exige que Hamas entregue os corpos dos reféns em Gaza: 'O trabalho não está concluído'

Trump exige que Hamas entregue os corpos dos reféns em Gaza

Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos

Em Abu Dhabi, já é possível se casar à distância e com um clique

Pauta de videográficos