Topo

Notícias

Incêndio em subestação provoca apagão na madrugada em todas as regiões

14/10/2025 08h12

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que às 0h32 desta terça-feira (14) uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou a interrupção de cerca de 10 mil megawatts (MW) de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 

Em nota, o ONS detalhou que a ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kilovolts (kV) e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. "No momento, a Região Sul exportava cerca de 5 mil MW para o Sudeste/Centro-Oeste".

Ainda de acordo com o comunicado, na Região Sul, houve perda de aproximadamente 1,6 mil MW de carga. No Nordeste, a interrupção foi da ordem de 1,9 mil MW; no Norte, de 1,6 mil MW; e no Sudeste, de 4,8 mil MW.

"Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões."

"O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que, em até uma hora e meia, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de duas horas e meia após a ocorrência."

Segundo o ONS, uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para hoje. Um outro encontro, definido como reunião preliminar de Análise da Perturbação, está previsto para ocorrer até a próxima sexta-feira (17).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Brasil perde para Japão (3-2) de virada em amistoso

TEDH ordena que Rússia pague ? 253 milhões à Geórgia após guerra de 2008

Quem são os palestinos que foram soltos por Israel

Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS