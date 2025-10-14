Incêndio em subestação no Paraná causou apagão na madrugada, com desligamento de 10.000 MW

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O apagão que afetou fornecimento de energia a consumidores de vários Estados do país na madrugada desta terça-feira teve início em incêndio em reator da subestação de Bateias, no Paraná, segundo informações do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A perturbação de grande porte levou a desligamento de 10.000 megawatts (MW) de carga, afetando os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

De acordo com o governo e o ONS, o incêndio desligou toda a subestação de 500 kV, desinterligando as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga, disse o ONS, enquanto nas demais regiões, houve atuação do chamado Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de proteção que é acionado para reequilibrar o sistema elétrico.

No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW.

Todas as cargas afetadas pelo apagão já foram restabelecidas, disse o Ministério de Minas e Energia.

(Por Letícia Fucuchima e Rodrigo Viga Gaier)