Topo

Notícias

Incêndio atinge comunidade na zona leste de SP e causa bloqueio na Marginal Tietê

São Paulo

14/10/2025 07h25

Um incêndio na manhã desta terça-feira, 14, atingiu uma comunidade localizada sob um viaduto na região da Penha, zona leste de São Paulo. Não há informações sobre vítimas, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h na Comunidade Chaparral, na Rua Gabriela Mistral, altura do número 100. Até por volta das 6h50, 12 viaturas tinham sido empenhadas no combate às chamas.

"Incêndio em comunidade na Avenida Governador Carvalho Pinto, sentido Marginal, bloqueio do Viaduto Domingos Franciulli Netto", acrescenta a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Além do bloqueio no trânsito que dá acesso para a Marginal Tietê, há fumaça no local. Motoristas que estão nos arredores devem buscar rotas alternativas.

Desvio, segundo a CET:

Avenida Governador Carvalho Pinto - sentido Marginal - acessando Avenida Gabriela Mistral ou acessando para Marginal Tietê.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Milhares protestam em Bruxelas contra cortes anunciados pelo governo belga

Trump espera acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja em cúpula da Asean, diz Malásia

Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Centros de fraude cibernética se espalham em Mianmar com internet via satélite de Musk

Apagão foi causado por incêndio em reator de subestação no Paraná, diz ONS

Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Nobel de Economia francês alerta para risco de chegada da extrema direita ao poder na França

UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência