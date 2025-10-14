Incêndio atinge comunidade na zona leste de SP e causa bloqueio na Marginal Tietê

Um incêndio na manhã desta terça-feira, 14, atingiu uma comunidade localizada sob um viaduto na região da Penha, zona leste de São Paulo. Não há informações sobre vítimas, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h na Comunidade Chaparral, na Rua Gabriela Mistral, altura do número 100. Até por volta das 6h50, 12 viaturas tinham sido empenhadas no combate às chamas.

"Incêndio em comunidade na Avenida Governador Carvalho Pinto, sentido Marginal, bloqueio do Viaduto Domingos Franciulli Netto", acrescenta a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Além do bloqueio no trânsito que dá acesso para a Marginal Tietê, há fumaça no local. Motoristas que estão nos arredores devem buscar rotas alternativas.

Desvio, segundo a CET:

Avenida Governador Carvalho Pinto - sentido Marginal - acessando Avenida Gabriela Mistral ou acessando para Marginal Tietê.