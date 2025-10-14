Idoso que comeu 'falsa couve' em MG está em coma e respira por aparelho

Topo

Tóxica, a Nicotiana glauca é conhecida como "falsa couve", pela sua semelhança com a hortaliça Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
14/10/2025

O homem de 60 anos, internado após consumir uma planta tóxica conhecida como "falsa couve", em Patrocínio (MG), está em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos. No total, quatro pessoas da mesma família foram hospitalizadas.

O que aconteceu

Estado clínico do homem é considerado grave. Ele segue em coma induzido pela equipe médica, respira por aparelhos e trata um quadro de pneumonia. As informações foram divulgadas hoje em boletim médico da prefeitura de Patrocínio.

Um outro homem, de 49 anos, segue hospitalizado. Ele está internado na UTI, mas seu quadro clínico é estável. O paciente respira espontaneamente, sem necessidade de aparelho, segundo a prefeitura.

No total, quatro pessoas foram hospitalizadas por comerem a planta tóxica. Um terceiro homem, de 67 anos, não apresentou sintomas graves, recebeu atendimento médico e já foi liberado.

A quarta paciente, uma mulher de 37 anos, morreu. Claviana Nunes da Silva morreu ontem, após passar seis dias internada.

Entenda o caso

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar casos sérios de intoxicação quando ingerida e já foi usada na produção de inseticidas.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Por causa da semelhança que tem com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

Sintomas de intoxicação surgiram rapidamente. Após a refeição, quatro pessoas começaram a se sentir mal-estar, ter dormência nas pernas, fraqueza, dificuldade para respirar e visão embaçada, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, elas também apresentavam "conversa desconexa".

Caso será investigado

Vigilância sanitária e epidemiológica do município fizeram vistoria na casa e coletaram amostras da planta. "A secretaria de Saúde reforça a importância de não consumir plantas desconhecidas e de procurar imediatamente atendimento médico em casos de suspeita de intoxicação", disse a administração municipal.

A Polícia Civil também vai apurar o caso. Em nota, a instituição informou que levantamentos preliminares "indicam a possibilidade de envenenamento acidental".

