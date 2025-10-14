Mais 4 corpos de reféns foram devolvidos pelo Hamas, diz exército de Israel

Colaboração para o UOL, em São Paulo*

As Forças Armadas de Israel afirmaram que mais quatro corpos de reféns foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha, entidade que faz a mediação das transferências de reféns e restos mortais.

O que aconteceu

Identidade das vítimas ainda não foi confirmada. Ontem, outros quatro corpos de reféns que morreram em Gaza já haviam sido devolvidos.

Contando com os de hoje, oito corpos foram entregues. Ainda falta a devolução de outros 20.

Hamas não informou quem são as pessoas. As IDF pediram que a população aguarde informações oficiais, que serão comunicadas primeiro às famílias dos mortos.

Corpos serão foram levados para identificação. Segundo o exército israelense, os reféns seriam levados ao Instituto Nacional de Medicina Forense para serem identificados.

As IDF pedem que Hamas cumpra acordo. "Hamas deve manter o acordo e dar os passos necessários para devolver todos os reféns", diz post das forças armadas no X.

Nova entrega havia sido avisada pelo Hamas. À AFP, um alto dirigente do Hamas declarou que o movimento entregaria os cadáveres de entre quatro e seis reféns na noite de hoje.

Corpos de palestinos também foram transferidos. Segundo a Cruz Vermelha, já foram devolvidos os corpos de 45 palestinos para Gaza. Ontem e hoje também foram liberados 1.968 palestinos que estavam detidos em Israel.

Devolução de mais corpos ainda é incerta

Ontem, o Hamas liberou 20 reféns vivos e quatro corpos. Não há data exata para que seja concluída a troca dos restos mortais dos outros reféns que morreram em cativeiro.

Mais cedo, Israel acusou o Hamas de não cumprir acordo. O país bloqueou a entrada de ajuda humanitária pela passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, até que todos os corpos fossem transferidos.

Cruz Vermelha afirmou que devolução de corpos pode demorar semanas. A entidade que facilita as trocas de reféns e restos mortais disse que operação é um "desafio enorme" e que alguns corpos podem nunca ser encontrados.

Ainda há dúvida sobre o número exato de corpos. Uma das pessoas que estaria sendo contabilizada entre eles é Tamir Nimrodi, que não estava entre os reféns vivos liberados ontem. Sua morte, porém, nunca foi confirmada por Israel.

*Com informações da AFP.