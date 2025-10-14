Ibovespa fecha quase estável com EUA-China no radar; Embraer sobe

Por Igor Sodre

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa de valores de São Paulo fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, em meio a persistentes receios sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China, mas desempenho robusto de papéis como Embraer, que saltou quase 5% após receber novo pedido de aviões. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,07%, a 141.682,99 pontos, após marcar 141.334,32 na mínima e 142.588,97 na máxima do dia. O volume financeiro somou R$19,5 bilhões.

A tensão comercial entre EUA e China voltou ao foco após os países passarem a cobrar taxas portuárias adicionais de empresas de transporte marítimo. No final da tarde, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou encerrar alguns laços comerciais com a China.

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário nos EUA, fechou com declínio de apenas 0,16%, com resultados trimestrais de grandes bancos também ocupando as atenções no início da temporada de balanços da maior economia do mundo.

"O mercado está tentando entender como os efeitos da guerra comercial pesaram no balanço das corporações", disse o sócio e advisor da Blue3 Investimentos, Willian Queiroz.

No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em audiência no Senado que a partir de quarta-feira o governo começará a trabalhar em alternativas para compensar o impacto orçamentário do arquivamento da MP 1303.

Em meio aos ajustes de outubro na bolsa paulista, o Bank of America publicou sua pesquisa com gestores mostrando que a maior parte (54%) vê o Ibovespa acima dos 160 mil pontos até o final de 2026, enquanto 17% enxergam o índice acima de 180 mil.

DESTAQUES

- EMBRAER ON subiu 4,89% após divulgar que companhia especializada em leasing de aeronaves regionais TrueNoord fechou um pedido firme para 20 jatos E195-E2, avaliado em US$1,8 bilhão no preço de tabela. O acordo inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais. A Moody's também elevou a perspectiva das notas de crédito da Embraer para positiva, citando melhorias contínuas nos indicadores de crédito e liquidez da empresa, além de fortes resultados operacionais.

- BTG PACTUAL ON recuou 1,92%, após propor a incorporação das ações do Banco Pan, no qual já tem uma participação de 76,9%. A oferta envolve troca de ações - 0,2128 unit do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan, o que implica um preço de R$10,07 por papel, equivalente a um prêmio superior a 30% sobre o preço da segunda-feira. BANCO PAN PN, que não está no Ibovespa, saltou 26,49%.

- PETROBRAS PN caiu 0,69% e a PETROBRAS ON cedeu 0,06%, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, que pesou sobre o setor como um todo. BRAVA ENERGIA ON recuou 3,4%, PRIO ON recuou 2,7% e PETRORECONCAVO ON fechou em queda de 1,23%. No noticiário, o Ibama decidiu pedir mais informações à Petrobras no âmbito do processo de licenciamento para a perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas. A CEO da estatal disse que a empresa foi pega de surpresa com a decisão e afirmou que espera ter no dia 16 a autorização para perfuração.

- BRADESCO PN avançou 1,42%, após o Goldman Sachs elevar a recomendação das ações para neutra, em amplo relatório sobre o setor. SANTANDER BRASIL UNIT, que teve a recomendação rebaixada para venda, recuou 1,05%. Ainda no setor, ITAÚ UNIBANCO PN - que permaneceu com compra pela perspectiva do Goldman - fechou com ganho de 0,43% e BANCO DO BRASIL ON - que seguiu com neutra - perdeu 0,86%.

- COGNA ON fechou em queda de 3,97%, ampliando a correção em outubro para cerca de 13%, após acumular em setembro uma alta de mais de 14%, que fez o desempenho positivo do ano alcançar 215%. Nessa semana, o Ministério da Educação suspendeu por 120 dias os prazos previstos em edital que trata da seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina. No setor, YDUQS ON caiu 0,43%.

- MINERVA ON encerrou em alta de 2,48%, endossada por relatório de analistas do Itaú BBA, que atualizaram suas estimativas para a companhia, mantendo recomendação "outperform" para as ações da empresa e estabelecendo preço-alvo de R$9 para o final de 2026, de R$7 para o encerramento de 2025. No setor, MBRF ON caiu 3,71%, renovando mínimas desde março.

- VALE ON terminou estável, em meio ao declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou as negociações diurnas em baixa de 2,07%.

(Com reportagem adicional de Paula Arend Laier)