Ibovespa abre em queda com exterior negativo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios nesta terça-feira, em meio ao cenário negativo no exterior, com recuo dos futuros acionários norte-americanos e perdas do petróleo, enquanto Embraer era destaque positivo após novo pedido de aviões.

Às 10h12, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,29%, a 141.371,89 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, mostrava decréscimo de 0,19%.

(Por Igor Sodré)