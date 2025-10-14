Topo

IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3% maior ante 2024

Rio

14/10/2025 10h10

Rio, 14 - A área a ser colhida na safra agrícola de 2025 deve totalizar 81,4 milhões de hectares, 2,4 milhões de hectares a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 3,0%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 14.Em relação ao levantamento de agosto, houve uma alta de 102,7 mil hectares na estimativa da área colhida, elevação de 0,1%.Milho, soja, sorgo e algodãoO País deve colher neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado hoje pelo IBGE.São esperados aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,4%, para um recorde de 165,9 milhões de toneladas) e o milho (20,7%, para 138,4 milhões de toneladas). O milho 1ª safra terá alta de 14,0%, para 26,1 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 22,4%, totalizando 112,3 milhões de toneladas.As projeções são de aumentos também para o arroz (17,2%, para 12,4 milhões de toneladas), algodão (10,6%, para um novo recorde de 9,8 milhões de toneladas), sorgo (24,8%, para um recorde de 5,0 milhões de toneladas) e trigo (3,6%, para 7,8 milhões de toneladas). O feijão terá queda de 0,5%, para 3,1 milhões de toneladas.A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde ainda maior que o previsto, de 341,9 milhões de toneladas, 49,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 16,8%. Em relação ao levantamento de agosto, houve um aumento de 0,2% na estimativa, o equivalente a 660,9 mil toneladas a mais.

