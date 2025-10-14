Topo

Ibama pede mais informações da Petrobras em licenciamento da Foz do Amazonas e marca reunião

14/10/2025 10h47

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O órgão ambiental federal Ibama decidiu pedir mais informações à Petrobras no âmbito do processo de licenciamento para a perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas, e sugeriu uma reunião para quinta-feira, conforme documentos vistos pela Reuters nesta terça-feira.

A decisão ocorre após um novo parecer técnico do órgão, anexado ao processo na segunda-feira, apontar que ainda há "pendências e incertezas" quanto às informações apresentadas nos planos de Emergência Individual e de Proteção à Fauna pela petroleira estatal.

O Ibama havia aprovado um teste de resposta a emergências realizado pela Petrobras em agosto, mas solicitou ajustes antes de decidir sobre se concederá a licença ou não. A petroleira havia respondido em 26 de setembro.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

A petroleira busca há anos uma licença para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, em região onde a indústria petroleira acredita ser possível haver grandes reservas capazes de abrir uma nova fronteira exploratória. Entretanto, a área tem enormes desafios socioambientais e sua exploração enfrenta forte resistência de grupos da sociedade e até mesmo de parte do governo federal.

Na véspera, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em nota que, desde 2022, a Petrobras já aplicou mais de R$1 bilhão somente com atividades relacionadas ao licenciamento ambiental, sendo R$543 milhões com aluguel da sonda de perfuração, R$327 milhões com embarcações e R$142 milhões com serviços aéreos.

(Por Marta Nogueira)

