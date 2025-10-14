Topo

Notícias

Haddad diz ter recebido de parlamentares aceno no sentido de buscar alternativa à queda de MP

Brasília

14/10/2025 11h45

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 14, que recebeu acenos de parlamentares no sentido de buscar compensações à Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A declaração foi realizada durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sobre o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês.

"Amanhã devemos começar a trabalhar o tema, mas já recebi de diversos parlamentares acenos no sentido de corrigir o que aconteceu", declarou o ministro.

A MP alternativa ao IOF perdeu validade sem ser votada pelo Congresso em derrota do governo.

O ministro afirmou que taxar bancos, bets e bilionários só são injustiças "na cabeça de quem é mal informado".

Ele defendeu sobretaxar produtos e serviços que causem externalidades negativas para a sociedade, como seria o caso das bets. "Os setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade são sobretaxados no mundo inteiro, o Brasil é até tímido na sobretaxação", disse. "Eles têm que dar uma contribuição para os efeitos colaterais de um entretenimento que pode gerar dependência, não é um entretenimento qualquer", completou.

Haddad afirmou que a MP que perdeu a validade era um "pressuposto importante" para o Orçamento de 2026. Segundo ele, a derrubada do texto deve ter efeitos em áreas prioritárias e em emendas parlamentares.

Ele criticou ainda a repercussão das medidas do governo. Para o ministro, quando a União tenta propor algo progressista é visto como "populismo" enquanto medidas para os mais ricos são vistas como "modernas".

"Tudo o que você faz para as camadas mais vulneráveis é populismo no Brasil, virou populismo. Tudo o que você faz em proveito dos ricos é moderno, é uma coisa avançada", disse ele.

O ministro afirmou que, com a volta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de Roma, ele deve discutir a partir desta quarta-feira novas alternativas à queda da MP.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 90% da área no PR

"Israel prefere negociar com o Hamas e evitar surgimento de interlocutor palestino", diz especialista

Voo da Azul é cancelado 4 vezes; passageiros ficam sem comer e têm hotel negado em Madri

Trama golpista: Defesas dispensam tempo permitido e aceleram ação no STF

Pokémon lança 'Pokémon Legends: Z-A' e moderniza seu jogo de quase três décadas

Agricultores franceses voltam às ruas para impedir ratificação do acordo UE-Mercosul

Operação contra fabricação de bebidas adulteradas em SP prende sete pessoas

SP: celular furtado de procurador levou polícia até gangue do quebra-vidros

ONU diz que seu comboio humanitário foi atingido por drones russos na Ucrânia

Trump contente por ser capa da revista Time, mas critica foto escolhida

IBGE: safra 2025 alcançará 341,9 milhões de t e será 16,8% maior do que a de 2024