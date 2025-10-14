Haddad diz esperar que reforma administrativa comece a fazer justiça, assim como projeto do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 14, esperar que a reforma administrativa comece a fazer justiça como o projeto de isenção do Imposto de Renda fez. A afirmação foi realizada durante audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"Isso é um debate que está sendo feito agora, no âmbito da reforma administrativa, que eu espero que comece a fazer justiça. Assim como esse projeto tenta fazer", disse o ministro da Fazenda.

Haddad respondeu a questionamento do senador Fabiano Contarato (PT-ES) sobre a discrepância entre os supersalários do Judiciário e de professores de ensino básico.

Segundo o ministro, aqueles que defendem a justiça deveriam ser os primeiros a respeitar a legislação e o teto constitucional de salário para o funcionalismo.

"Temos muito a avançar, como o senhor colocou, sobretudo na comparação com categorias que não estão respeitando o piso constitucional, o que é, na minha opinião, muito lamentável. Não deveria ser assim. Aqueles que defendem o sistema jurídico brasileiro deveriam ser os primeiros a dar um exemplo de seguir o ordenamento jurídico", completou o ministro.