Grãos: venda da safra de soja 2024/25 em MT atinge 95,70%, diz Imea

São Paulo, 14 - A comercialização da soja 2024/25 em Mato Grosso atingiu 95,70% da produção até o fim de setembro, avanço de 3,76 pontos porcentuais ante agosto, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O índice permanece 1,37 ponto porcentual abaixo do ritmo registrado no mesmo período do ciclo anterior, quando as vendas somavam 97,07%.Para a safra 2025/26, as vendas antecipadas alcançaram 31,46% da produção projetada, avanço mensal de 4,06 pontos porcentuais. O desempenho, no entanto, está 1,57 ponto abaixo de setembro de 2024, quando 33,03% já haviam sido negociados.O nordeste lidera as negociações da safra 2024/25 com 96,39% vendidos, seguido por norte (97,79%), médio-norte (95,34%), centro-sul (96,48%), oeste (94,45%), sudeste (95,14%) e noroeste (95,48%).Para a safra futura, o oeste registra o maior índice, com 34,36% comercializados, seguido por noroeste (33,75%), nordeste (32,04%), norte (32,98%), médio-norte (31,26%), centro-sul (32,61%) e sudeste (27,25%). MilhoA comercialização do milho da safra 2024/25 em Mato Grosso alcançou 77,59% da produção no fim de setembro, alta mensal de 9,27 pontos porcentuais, segundo o Imea. O índice se mantém 1,60 ponto abaixo do nível registrado no mesmo período da temporada anterior, quando as vendas somavam 79,19%.O noroeste lidera as negociações, com 83,59% da safra comprometida, seguido pelo médio-norte (79,98%) e nordeste (77,04%).Para a safra 2025/26, as vendas antecipadas chegaram a 21,11% da produção esperada, incremento de 5,60 pontos sobre agosto e 8,09 pontos acima do observado em igual mês de 2024. A comercialização segue mais adiantada nas regiões norte (32,44%) e médio-norte (27,52%).