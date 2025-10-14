Gestão Tarcísio avança para controlar favela do Moinho após acordo com Lula

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) avançou no acordo com a gestão Lula para obter o terreno que hoje abriga a favela do Moinho, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Gestão Tarcísio formalizou ontem autorização para receber o terreno, de propriedade da União. O decreto, que oficializa a transferência pelo prazo de 20 anos, foi publicado no Diário Oficial do Estado. A medida se dará por acordo de cessão: o governo estadual passa a ter a posse e direitos sobre a área, mas a propriedade formal continua sendo do governo federal.

Na prática, autorização formaliza a cessão. A gestão Lula já havia publicado, em junho deste ano, uma portaria em que homologava a transferência da área. As cláusulas, termos e condições que garantirão a efetiva utilização do terreno pelo governo paulista estarão em um outro documento que será assinado pelas gestões.

O UOL procurou o governo do Estado para falar sobre o tema. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Favela dará lugar ao Parque do Moinho. Em parceria com o governo de São Paulo, a União vai comprar imóveis para que os moradores deixem a comunidade. Desde meados do ano passado, o governo estadual trabalha neste projeto, tratada como uma "requalificação" da região.

Disputa entre governo

Local virou alvo de disputa entre o Planalto e o governo Tarcísio. Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, episódio marcado por cenas de truculência por parte dos policiais. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da cracolândia.

Os trâmites para cessão do terreno chegaram a ser paralisados pelo governo federal depois das denúncias de violência policial. Os vídeos de repressão da PM na favela do Moinho que circularam pelas redes sociais aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema e chegaram ao governo Lula, que embarcou no assunto.

Foi então que os governos federal e estadual fecharam acordo para realocação das famílias. Segundo anúncio feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em maio, a União vai entrar com subsídio de R$ 180 mil, e o estado de São Paulo, com cerca de R$ 70 mil, no programa Casa Paulista, totalizando R$ 250 mil por família. Os recursos do governo federal vão sair, conforme o ministro, do Minha Casa, Minha Vida.

Anúncio de acordo foi feito por Lula em junho, sem a presença de Tarcísio. Apesar de ter sido convidado pelo Planalto para a cerimônia, o governador fez um outro evento no mesmo dia, também, na área habitacional. A agenda aconteceu em São Bernardo do Campo, berço político do petista.

Ao anunciar acordo, Lula mandou indireta a Tarcísio e criticou ações da Polícia Militar no local. "O governo do estado disse que quer fazer uma praça aqui, por mais que seja bonito um parque, ele não pode ser feito às custas do sofrimento de um ser humano", disse na ocasião.

Lula e Tarcísio podem ser adversários nas eleições do próximo ano. O governador é visto pela oposição ao governo federal como principal nome para disputar a Presidência contra o petista, diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tarcísio nega intenções de concorrer e diz que será candidato à reeleição em São Paulo. Já Lula tem afirmado que vai concorrer a um quarto mandato se estiver bem de saúde.

Apesar das negativas, aliados de Lula veem digitais de Tarcísio em movimentos eleitorais para desgastar o governo. Eles atribuíram ao governador uma articulação para derrubar, na semana passada, a MP do IOF na Câmara. Tarcísio negou e afirmou estar trabalhando por São Paulo.