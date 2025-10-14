Topo

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia e construirá maior centro de IA fora dos Estados Unidos

14/10/2025 05h56

O Google anunciou nesta terça-feira (14) a criação de um centro de dados e uma base de Inteligência Artificial (IA) na Índia, que será o maior fora dos Estados Unidos, e prometeu investir 15 bilhões de dólares (82 bilhões de reais) em cinco anos no país asiático. 

"É o maior centro de IA no qual investiremos fora dos Estados Unidos", anunciou em uma cerimônia em Nova Délhi o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian. 

O executivo anunciou um investimento de 15 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. O centro de IA ficará em Visakhapatnam, uma cidade no estado de Andhra Pradesh, sul do país.

"Esta infraestrutura confirma as ambições e os projetos da Índia na área de IA", celebrou o ministro indiano de Tecnologias da Informação, Ashwini Vaishnaw. 

Nos últimos meses, a Índia atraiu várias grandes empresas do setor de IA, atraídas pelo maior mercado do planeta em termos de população.

Quase 900 milhões de indianos - de quase 1,5 bilhão de habitantes - usam a internet regularmente, segundo as  estimativas mais recentes do setor.

Na semana passada, a empresa americana Anthropic anunciou a abertura em breve de um escritório na Índia. Também revelou que o país asiático é a segunda nação com o maior número de usuários de seu robô conversacional Claude.

Uma das principais concorrentes da Anthropic, a OpenAI, também expressou interesse pelo mercado indiano e cogita abrir uma representação no país até o final do ano. 

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que o uso do ChatGPT quadruplicou no último ano na Índia.

A empresa Perplexity assinou em julho um acordo de parceria com a operadora indiana de telecomunicações Airtel, oferecendo aos seus 360 milhões de clientes uma assinatura gratuita de um ano para o serviço Perplexity Pro.

