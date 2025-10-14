Topo

Notícias

Gonet diz que não cabe a PT e PSOL pedirem prisão de Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Mário Agra/Câmara dos Deputados
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Imagem: Mário Agra/Câmara dos Deputados
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

14/10/2025 17h27Atualizada em 14/10/2025 18h18

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta tarde ao STF (Supremo Tribunal Federal) que não cabe aos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) pedirem a prisão de Eduardo Bolsonaro no âmbito da investigação sobre a atuação dele nos EUA.

O que aconteceu

Gonet apontou motivo técnico em seu parecer. O procurador-geral disse que os parlamentares não estão cadastrados como partes na investigação, por isso não teriam legitimidade para pedir a prisão. Segundo Gonet, apenas a Polícia Federal, o Ministério Público ou alguma outra parte do processo pode pedir alguma medida cautelar.

Manifestação foi enviada a Moraes. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator na ação no STF (Supremo Tribunal Federal), analisar a solicitação dos parlamentares e a opinião de Gonet.

Sem embargo do denodo com que atuam os parlamentares que deram o pedido a protocolo, SS. Exas. não estão habilitadas no feito em nenhuma dessas posições, o que lhes subtrai a legitimidade processual para postular no feito.
Paulo Gonet, procurador-geral da República, em parecer ao STF

No parecer, a PGR não descarta pedir medidas cautelares contra o deputado. "De toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva à avaliação, em instante que estime oportuno, de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva."

Parlamentares de esquerda também pediram o bloqueio do salário e das verbas de gabinete de Eduardo. Em seu parecer, Gonet apontou que assunto já está em discussão na Câmara e que só depois de uma deliberação do Poder Legislativo é que seria possível aos parlamentares reivindicarem isso na Justiça.

Eduardo é investigado em processo por suspeita de coação e obstrução de Justiça. Ele foi denunciado pela PGR, assim como o empresário Paulo Figueiredo. Ambos estão nos Estados Unidos e atuaram para que o Brasil fosse sancionado por autoridades daquele país como forma de coagir o Poder Judiciário e reverter o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF por tentativa de golpe de Estado. O governo de Donald Trump sobretaxou produtos brasileiros e cancelou vistos de autoridades como Moraes e outros ministros do Supremo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Câmara analisa pacote com benefícios ao setor de educação

Venda de bebidas destiladas pela internet não está proibida

Restos mortais de outros quatro reféns do Hamas chegaram a Israel, diz exército

Antes da COP30, Brasil e outros países concordam em quadruplicar combustíveis sustentáveis

Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh

Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

Escassez de combustíveis afeta distribuição de material para segundo turno na Bolívia

Arábia Saudita empata com Iraque (0-0) e se classifica para Copa de 2026

Manifestação pró-palestina antes de jogo entre Itália e Israel termina com incidentes

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Trump acusa China de 'hostilidade econômica' ao não comprar soja dos EUA