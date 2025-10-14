Gonet diz que não cabe a PT e PSOL pedirem prisão de Eduardo Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta tarde ao STF (Supremo Tribunal Federal) que não cabe aos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) pedirem a prisão de Eduardo Bolsonaro no âmbito da investigação sobre a atuação dele nos EUA.

O que aconteceu

Gonet apontou motivo técnico em seu parecer. O procurador-geral disse que os parlamentares não estão cadastrados como partes na investigação, por isso não teriam legitimidade para pedir a prisão. Segundo Gonet, apenas a Polícia Federal, o Ministério Público ou alguma outra parte do processo pode pedir alguma medida cautelar.

Manifestação foi enviada a Moraes. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator na ação no STF (Supremo Tribunal Federal), analisar a solicitação dos parlamentares e a opinião de Gonet.

Sem embargo do denodo com que atuam os parlamentares que deram o pedido a protocolo, SS. Exas. não estão habilitadas no feito em nenhuma dessas posições, o que lhes subtrai a legitimidade processual para postular no feito.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, em parecer ao STF

No parecer, a PGR não descarta pedir medidas cautelares contra o deputado. "De toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva à avaliação, em instante que estime oportuno, de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva."

Parlamentares de esquerda também pediram o bloqueio do salário e das verbas de gabinete de Eduardo. Em seu parecer, Gonet apontou que assunto já está em discussão na Câmara e que só depois de uma deliberação do Poder Legislativo é que seria possível aos parlamentares reivindicarem isso na Justiça.

Eduardo é investigado em processo por suspeita de coação e obstrução de Justiça. Ele foi denunciado pela PGR, assim como o empresário Paulo Figueiredo. Ambos estão nos Estados Unidos e atuaram para que o Brasil fosse sancionado por autoridades daquele país como forma de coagir o Poder Judiciário e reverter o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF por tentativa de golpe de Estado. O governo de Donald Trump sobretaxou produtos brasileiros e cancelou vistos de autoridades como Moraes e outros ministros do Supremo.