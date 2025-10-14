Ela teve rosto 'roubado' em falsa entrevista e virou vítima de golpe

Francielli Kretchmer, 41, buscava emprego quando recebeu uma proposta por meio do LinkedIn: foi convidada a fazer uma entrevista presencial em uma suposta agência de RH. O que ela não sabia é que, mais tarde, os dados e até a biometria facial dela seriam usados para o financiamento de um carro de R$ 180 mil em seu nome.

Uma pessoa se passando por recrutador entrou em contato com ela por uma plataforma de mensagens e ofereceu uma entrevista para assistente financeiro. O que chamou atenção dela foi a quantidade de benefícios que a suposta empresa prometia.

Aceitei e fui até o local que me passaram. Cheguei lá e a recepcionista pediu para eu esperar. Ela ficou em outra sala e eu conseguia ouvir as conversas dela, fazendo negociações. Parecia um escritório de RH normal, com placas e cadeiras. Não desconfiei em nenhum momento. Francielli Kretchmer

Após aguardar cerca de meia hora, ela foi convidada para ir à outra sala, onde havia uma mesa com muitos currículos em cima. "Foi uma entrevista normal. Ele era muito comunicativo. Fez perguntas sobre trabalhos anteriores, me deu um formulário e tinha até uma folha que era interpretação de texto, com várias questões", contou.

Em dado momento, o suposto recrutador pediu para tirar uma foto dela. "Ele disse que era para a próxima etapa, porque precisava fazer um link para eu conversar diretamente com o gerente da empresa, que até então o nome era sigiloso. Já aconteceu nos meus dois últimos empregos de, na entrevista, não falarem o nome da empresa, por isso não desconfiei."

Pouco tempo depois, o suposto recrutador afirmou que a segunda entrevista dela já estava marcado com hora e data. As informações seriam enviadas por um aplicativo de mensagens.

Fiquei mais ou menos uma hora com ele e não desconfiei em nenhum momento. Vim para casa, e no outro dia recebo uma notificação no celular de que o meu financiamento tinha sido aprovado. Quando vi, tinham boletos de mais de R$ 2 mil para um financiamento de um carro. Fui falar com a gerente para dizer que não reconhecia e ele me falou que tinha acabado de sair de lá outra pessoa que tinha passado pela mesma situação e que isso era um golpe. Francielli Kretchmer

A mulher fez boletim de ocorrência e conseguiu tirar o nome do financiamento. Ao UOL, a Polícia Civil informou que prendeu dois homens, de 25 e 28 anos, em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa no dia 29 de setembro. Ao todo, os dois fizeram sete vítimas.

Como evitar cair nesse golpe

Uma simples foto pode ser instrumento para os criminosos. As tecnologias de reconhecimento facial, uso de inteligência artificial e a facilidade de coleta de dados na internet permitem que eles consigam articular validação de cadastros, além de simular uso de biometria facial para acessar serviços bancários.

Se junto à foto houver CPF, endereço ou outros dados, mesmo que divulgados supostamente para uma entrevista, a fraude pode ser completa. Em tempos de KYC [Know Your Customer, em português Conheça seu cliente, processo obrigatório de verificação da identidade de clientes] digitalizado, onde instituições financeiras confiam em selfies para liberar crédito, uma imagem pode valer um carro financiado no seu nome. Literalmente.

Alexander Coelho, sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança

Por isso, é necessário tomar alguns cuidados. No caso de promessas fáceis com salários acima da média ou muitos benefícios, o candidato deve desconfiar. Coelho dá algumas dicas para evitar cair nesse tipo de golpe:

Verifique a legitimidade da empresa, inclusive no CNPJ, site oficial e redes sociais;

Nunca entregue documentos pessoais impressos ou digitais em entrevistas, especialmente por WhatsApp ou e-mail sem segurança;

Evite tirar fotos "ao acaso" em locais suspeitos, como agências improvisadas, coworkings estranhos ou ambientes onde se "exige" foto para cadastro;

Jamais compartilhe selfies para cadastro bancário ou links não verificados.

Se a entrevista exigir foto do rosto ou documentos, desconfie e pergunte qual é a finalidade, onde esses dados serão armazenados e se há política de privacidade. Se a empresa gaguejar na resposta, vá embora, com sua identidade intacta.

Alexander Coelho

Se for vítima de um golpe, procure a polícia. É importante fazer o registro de um boletim de ocorrência sobre o caso. Se for necessário, recorra à Justiça.

Segundo o advogado, a jurisprudência entende que a responsabilidade de um golpe recai sobre a instituição financeira. "O STJ já consolidou que a fraude é fato exclusivo de terceiro, e que o consumidor não pode ser penalizado por uma falha de segurança do sistema bancário. Cabe à vítima buscar a exclusão da dívida e eventual indenização por danos morais, desde que prove que não contratou o serviço", explica ele.

