Goldman Sachs supera em lucro e receita no 3º trimestre

14/10/2025 08h57

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,10 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um avanço de 37% ante igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 12,25, bem acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 11,00.

A receita líquida total teve alta anual de 20% no trimestre, a US$ 15,18 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 14,12 bilhões. Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 339 milhões no período, de US$ 397 milhões um ano antes.

Em nota, o CEO do Goldman, David Solomon, disse que os resultados do trimestre refletem "a solidez da carteira de clientes e o foco na execução das prioridades estratégicas" em um ambiente de mercado melhorado.

"Sabemos que as condições podem mudar rapidamente e, por isso, continuamos focados numa gestão de riscos sólida", disse, ao acrescentar que, a longo prazo, o banco priorizará a necessidade de operar de forma mais eficiente para entregar a empresa aos clientes de forma integrada, auxiliada pelas novas tecnologias de inteligência artificial (IA).

Às 8h52 (de Brasília), a ação do Goldman Sachs caía 1,42% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

