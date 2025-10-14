Topo

GM terá despesa de US$1,6 bi após fim de estímulo fiscal atrapalhar planos para veículos elétricos

14/10/2025 10h24

(Reuters) - A General Motors disse nesta terça-feira que assumirá uma despesa de US$1,6 bilhão no terceiro trimestre, à medida que reformula sua estratégia de veículos elétricos após a eliminação de um importante incentivo federal nos Estados Unidos que provavelmente reduzirá a demanda.

A divulgação da GM é uma das indicações mais claras de que as montadoras norte-americanas estão se apressando para adaptar seus planos de produção em resposta à desaceleração da demanda por veículos elétricos.

O mercado de veículos elétricos também enfrenta uma nova pressão depois que o governo Trump eliminou um crédito fiscal federal de US$7.500 para veículos elétricos, um apoio importante do setor, com executivos do setor automotivo alertando para uma queda acentuada a curto prazo nas vendas de carros a bateria antes de uma eventual recuperação.

Em um documento, a GM disse que espera que "a taxa de adoção de veículos elétricos diminua" após as recentes mudanças, incluindo o término de certos incentivos fiscais ao consumidor e a redução do rigor das regras de emissões.

"A despesa é um item especial motivado pela nossa expectativa de que os volumes de veículos elétricos serão inferiores ao planejado devido às condições do mercado e às mudanças no ambiente regulatório e político", afirmou a GM em comunicado à Reuters.

As montadoras também estão trabalhando para amortecer o impacto das tarifas do presidente Donald Trump, que levaram a GM a registrar um prejuízo de US$1,1 bilhão no trimestre anterior.

A empresa estimou um impacto no resultado final de US$4 bilhões a US$5 bilhões este ano devido aos desafios e disse que poderia tomar medidas para compensar pelo menos 30% desse impacto.

(Reportagem de Utkarsh Shetti e Shivansh Tiwary em Bengaluru)

