Topo

Notícias

Fotógrafos se despedem da EBC após 45 anos na comunicação pública

14/10/2025 17h40

Dois dos mais experientes profissionais do fotojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonio Cruz e José Cruz, se despediram da empresa e de seus colegas, nesta terça-feira (14). Após mais de quatro décadas de trajetórias marcadas pelo compromisso com a notícia, a imagem e a memória do país, os irmãos se aposentam para dedicar mais tempo às famílias e aos sonhos pessoais.

Ambos começaram suas carreiras ainda na era da fotografia analógica, atravessaram transformações tecnológicas, cobriram momentos históricos e formaram gerações de novos profissionais. 

Notícias relacionadas:

"Foram mais de 50 anos dedicados à profissão, 45 só na EBC, muitas vezes me dividindo entre dois empregos, trabalhando mais de 10 horas por dia. Agora, quero desacelerar um pouco e curtir mais os meus filhos", afirma José Cruz, que teve passagens também pela Agência Senado e pelos jornais O Globo e Correio Braziliense.

Seu irmão, Antonio Cruz, planeja uma aposentadoria dividida entre a Bahia e o Distrito Federal. 

"Minha esposa é de São Desidério (BA) e temos umas terrinhas lá. Quero criar uns animais, cuidar da terra, que é outra coisa que me dá muita satisfação", explica. "Vou sentir muita falta do dia a dia do jornalismo, dos amigos que fiz pelo caminho, mas agora está na hora de focar nessa outra paixão", completa Antonio, que dedicou 47 anos à EBC.

Presidente da EBC, André Basbaum, com os irmãos fotógrafos Antonio Cruz e José Cruz. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Homenagens 

No último dia de expediente, os fotógrafos foram recebidos com homenagens e gratidão pelo presidente da empresa, Andre Basbaum, e ganharam abraços de despedida dos colegas. 

"Trabalhar com eles foi uma experiência marcante. Profissionais dedicados, experientes e generosos, eles sempre fizeram do ambiente de trabalho um espaço de aprendizado constante. O convívio era leve, cheio de histórias, bom humor e muito companheirismo", elogia Joedson Alves, gerente-executivo de Imagem, Arte e Web da EBC.

"A trajetória dos dois é fundamental para entender a evolução da fotografia na EBC. Com olhares sensíveis e precisos, ajudaram a construir parte importante da memória visual do país, registrando momentos históricos e retratando o cotidiano brasileiro com verdade e sensibilidade", complementa Alves.

Eles deixaram um legado de imagens que agora fazem parte do acervo histórico da instituição e que seguirão inspirando futuras gerações.

>> Veja algumas das melhores fotos de Antonio Cruz e José Cruz:
 

Trajetória

Antonio e José moravam em Ivolândia, interior de Goiás. Nessa época, o irmão mais velho, Adauto Cruz, já era fotógrafo em Brasília e trabalhava no Correio Braziliense. E foi Adauto que conseguiu, após algumas conversas, convencer Antonio a tentar a sorte na capital federal. O caminho, mais tarde, foi seguido por José.

Em Brasília, as primeiras chances recebidas foram nos laboratórios de revelação de fotos. Com o tempo, começaram a receber oportunidades também empunhando a câmera. O aprendizado veio todo a partir da prática, na base da tentativa e erro. 

Os dois irmãos ingressaram na Agência Nacional e viram a empresa passar por várias transformações e nomenclaturas ao longo dos anos: Empresa Brasileira de Notícias (EBN), Radiobrás e, por fim, EBC. 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda

Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP

OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto com defesa

Mais 4 corpos de reféns foram devolvidos pelo Hamas, diz exército de Israel

Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean

Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe

EXCLUSIVO-Governo Assad moveu secretamente vala comum para encobrir assassinatos, revela Reuters

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral

China transforma deserto em parque de energia solar gigante de 400 km²