Topo

Notícias

FMI diz que China deve trabalhar para impulsionar demanda doméstica; setor imobiliário ainda é um problema

14/10/2025 11h11

WASHINGTON (Reuters) - A China precisa reequilibrar seu modelo de crescimento em direção à demanda interna, que tem sido fraca há algum tempo devido ao colapso do setor imobiliário do país, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, enfatizando uma mensagem que há muito tempo vem sendo transmitida a Pequim.

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, observou que a China ainda tem muitos empréstimos inadimplentes no setor imobiliário.

Ele disse que a China está aumentando a produção de produtos manufaturados, mas os preços estão mais baixos.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump contente por ser capa da revista Time, mas critica foto escolhida

IBGE: safra 2025 alcançará 341,9 milhões de t e será 16,8% maior do que a de 2024

Tuto Quiroga, o rival de Morales que promete liberalizar a Bolívia

Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel

PEC da Segurança quer engessar estados, diz Derrite, em crítica ao governo

Premiê francês suspende reforma previdenciária de Macron em busca de apoio para orçamento

Saúde mental: o maior desafio para professores no Brasil

Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz FMI

[Coluna] Pedir mais mulheres no STF não é frescura

Assembleia Nacional de Madagascar vota pelo impeachment de Rajoelina, que fugiu do país