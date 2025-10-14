FMI diz que acordo de paz em Gaza cria oportunidade para recuperação econômica duradoura

WASHINGTON (Reuters) - O acordo de paz entre Israel e Hamas, que põe fim a dois anos de conflito armado em Gaza, representa uma oportunidade de recuperação econômica duradoura na região, disse a vice-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira.

Petya Koeva-Brooks disse que o FMI está pronto para cooperar com a comunidade internacional na recuperação de Gaza e das economias regionais que foram profundamente afetadas pelo conflito, incluindo Egito e Jordânia.

Ela disse que a perspectiva para o Egito já foi atualizada para um crescimento real do PIB em 2025 de 4,3% e de 4,5% em 2026, devido à recuperação do turismo e ao impulso do setor manufatureiro não petrolífero.

Esses setores compensaram as quedas nas receitas do Canal de Suez do Egito, afetado pelo conflito, mas ela disse que as atividades de Suez e de mineração devem se recuperar em 2026.

(Reportagem de David Lawder)